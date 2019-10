Toscana - La quinta puntata di 1994, in onda su Sky, si rivela una doccia fredda per toscani e liguri. Non si parla di intrighi, questa volta, ma di geografia. Nella quinta puntata della seguitissima serie tv che racconta i peccati dell'Italia, questa volta di 25 anni fa nell'anno dell'ascesa politica di Silvio Berlusconi, è presente un dialogo che ha colpito i telespettatori delle rispettive regioni.



Notte e Castello stanno parlando al telefono. Lui chiede a lei: "Sei ancora in Versilia?". "Sì" risponde lei. "Dove precisamente?" chiede ancora lui. Poi, la doccia fredda: "A Lerici". Dopo un velo di imbarazzo o plurime visioni per capire se Lerici sia stata posizionata proprio in Toscana, la puntata è proseguita.