`Parliamone in Villa`, grandi nomi per i talk show di Villa Bertelli

Toscana - La primavera di Villa Bertelli presenta un’assoluta novità: Parliamone in Villa, un talk show con volti noti del giornalismo nazionale, della cultura e della musica, che verranno a Forte dei Marmi da marzo a fine maggio, per presentare libri e intrattenere il pubblico su temi di attualità e importanti accadimenti storici del nostro Paese e non solo. Un format dinamico, per una rassegna nuova di zecca, interamente promossa dal Comitato di Villa Bertelli e rispondente ai gusti più diversi del pubblico, che verrà condotta dal giornalista e già caposervizio a Viareggio de La Nazione, Enrico Salvadori. Madrina d’eccezione sarà Rita Dalla Chiesa, che presenterà il suo ultimo libro Mi salvo da sola per Mondadori Editore. L’appuntamento è ancora in data da stabilire. Radio Bruno Toscana sarà radio partner degli incontri, che si svolgeranno quasi tutti di sabato pomeriggio alle 18.00 con ingresso libero. La manifestazione è stata presentata in una conferenza stampa alla presenza del sindaco Bruno Murzi, del vice sindaco Graziella Polacci, del presidente di Villa Bertelli Ermindo Tucci e dei consiglieri Annalisa Buselli e Silla Silvestri.

“E una scommessa - ha dichiarato il presidente Tucci- sulla quale puntiamo molto, consapevoli delle eccellenti peculiarità della proposta. Inoltre, rientra nella nostra volontà di far vivere la villa 365 giorni all’anno e offrire ai nostri cittadini eventi importanti, anche al di fuori del circuito prettamente estivo. Infine, è un’occasione per attrarre personaggi di calibro nazionale nella nostra città, grazie ad un’iniziativa culturale, che potrebbe avere una preziosa ricaduta sul territorio”.

Il programma prevede per sabato 14 marzo l’incontro Il caso Doria Manfredi. Lo scandalo ai tempi di Giacomo Puccini che vedrà sul palco Domenico Manzione, Sostituto Procuratore presso la Procura Generale della Corte di Appello di Firenze, il giornalista Umberto Guidi e il regista e scrittore Adolfo Lippi. I tre illustri relatori ripercorreranno le vicende giudiziarie e di cronaca che, ai primi del Novecento, coinvolsero Puccini e la moglie nel suicidio della giovane Doria.

Sabato 21 marzo sarà di scena lo storico, saggista, giornalista e accademico Giordano Bruno Guerri con il libro Disobbedisco, 500 giorni di rivoluzione per Mondadori Editore. Guerri nella sua opera, attraverso migliaia di documenti inediti, custoditi negli Archivi del Vittoriale, ha ricostruito i sedici mesi della presa di Fiume di Gabriele D’Annunzio nel 1919.

Sabato 28 marzo ospite di Parliamone in Villa sarà Paolo Del Debbio, con il libro Cosa rischiano i nostri figli. L’incertezza di una generazione, di Piemme Editore, uno spaccato sulle insicurezze dei giovanissimi e sui rischi della loro dipendenza digitale.

Andrea Biavardi, direttore delle riviste For Men Magazine, In viaggio, Natural Style e Airone, sabato 4 aprile sarà il quinto ospite della rassegna, con il noir Sangue del tuo sangue di Cario Editore, un’opera che tratta di femminicidio ed è ispirata ad episodi realmente accaduti. Un messaggio forte contro la violenza sulle donne.

Beatrice Bocci e Alessandro Greco, coppia in tv e nella vita, saranno a Villa Bertelli mercoledì 29 aprile con il libro Ho scelto Gesù. Una lunga storia d’amore e racconteranno una sofferta decisione, che ha trasformato il loro matrimonio e la vita professionale di entrambi.

I 100 anni di Novella 2000. Storia d’Italia attraverso il gossip, sono la trama del libro di Morellini Editore, scritto dal direttore della celebre rivista italiana, Roberto Alessi, che sarà ospite a Villa Bertelli sabato 2 maggio. Nata come rivista letteraria, che ha annoverato fra le sue firme nomi altisonanti come Luigi Pirandello e Grazia Deledda, deve a Enzo Biagi nel 1967 la sua trasformazione a periodico italiano di cronaca rosa, con il nome di Novella 2000, che tuttora conserva.

Lunedì 11 maggio, grazie alla collaborazione con il Circolo culturale Il Magazzino, lo storico, saggista e docente universitario Franco Cardini disquisirà sulla ricerca e costruzione della verità, prendendo spunto dal suo libro Interviste impossibili La Vela Editore, con sei protagonisti della grande storia occidentale. Alla presentazione interverrà l’editore David Nieri.

Sabato 16 maggio Dario Salvatori, giornalista, autore e conduttore di programmi, critico musicale di punta della Rai, condurrà l’incontro Viaggio nella musica italiana: Sanremo e dintorni, dove ripercorrerà le tappe della discografia del nostro Paese, con notizie e aneddoti divertenti e inediti.

Sabato 23 maggio, chiuderà egregiamente la rassegna il direttore di Rai 2 Gennaro Sangiuliano con il suo ultimo e quanto mai attuale libro Il nuovo Mao. Xi Jinping e l’ascesa al potere nella Cina moderna per Mondadori Editore. Un incontro di grande impatto mediatico e innegabile risonanza.



Rita Dalla Chiesa

Giornalista e conduttrice televisiva, dopo gli esordi in Rai ha legato la sua immagine al programma Forum delle reti Mediaset. Ha condotto parecchie trasmissioni di successo sia in Rai che a Mediaset. È stata sposata col conduttore Fabrizio Frizzi, è figlia del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa ucciso dalla mafia a Palermo nel 1982. Scrittrice, la sua ultima opera che presenta a Forte dei Marmi è “Mi salvo da sola”.



Domenico Manzione, Umberto Guidi e Adolfo Lippi

Domenico Manzione è un magistrato e politico. Già Sottosegretario agli Interni è componente del Comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura.

Umberto Guidi, giornalista a lungo nella redazione di Viareggio de La Nazione. Grande esperto di storia locale, di Carnevale di Viareggio e di cinema e autore di libri sul grande schermo”. È stato vicedirettore artistico del Festival EuropaCinema.

Adolfo Lippi è giornalista, scrittore e regista che per la Rai ha firmato centinaia di programmi di grande successo.

Tutti e tre parleranno di uno scandalo che vide coinvolto Giacomo Puccini.







Paolo Del Debbio

Giornalista e conduttore di programmi Tv di successo come l’ultima fatica “Diritto e rovescio”. È stato tra i promotori nel 1994 della costituzione di Forza Italia. È docente di etica ed economia all’Università Iulm di Milano. Autore di numerosi testi e libri di economia ed etica.



Giordano Bruno Guerri

Storico, saggista, giornalista e accademico italiano. È un noto studioso del XX secolo, in particolare del ventennio fascista e dei rapporti tra italiani e chiesa cattolica. Docente di storia contemporanea in Italia e all’estero è direttore della Fondazione del Vittoriale, la casa di Gabriele D’Annunzio a cui ha ridato slancio con iniziative e acquisizioni. Grande le sue battaglie politiche riformistiche e liberali. A villa Bertelli presenta il suo libro “Disobbedisco: 500 giorni di rivoluzione”.



Andrea Biavardi

Direttore delle riviste For Men Magazine, In Viaggio, Natural Style e Airone, è anche un volto noto televisivo. Nella sua più che trentennale carriera giornalistica, iniziata a Il Giornale nel 1977, ha diretto anche i quotidiani La Nazione e Il Giorno. Presenta il libro “Sangue del tuo sangue” sul drammatico fenomeno del femminicidio.





Alessandro Greco e Beatrice Bocci

Entrambi conduttori televisivi, uniti dal 1997. Beatrice Bocci nel 1994 arriva seconda a Miss Italia ed entra nel mondo della Tv e del cinema. Alessandro Greco è conduttore, attore, imitatore e cantante. Si afferma col programma “Furore”. Dopo aver presentato l’ultima edizione di Miss Italia è conduttore di programmi in un noto network radiofonico. Presentano il loro libro scritto con Tiziana Lupi dal titolo “Ho scelto Gesù. Un’infinita storia d’amore” che parla della loro conversione sincera verso la Fede.



Roberto Alessi

Giornalista, ha fondato con Silvana Giacobini il settimanale Chi. Opinionista Tv, esperto di gossip oggi dirige Novella 2000. Presenta il libro sul centenario di Novella 2000, un secolo di storia del costume italiano attraverso le pagine e le copertine di una rivista che ha avuto tra le sue firme Pirandello e Deledda.



Franco Cardini

Storico, saggista e docente universitario. È un profondo studioso del Medioevo. Ha preso posizione contro le guerre in Afghanistan e in Iraq. È stato componente del Cda della Rai e socio di numerose organizzazioni scientifiche italiane e straniere. Ha ottenuto numerosi riconoscimenti per i suoi importanti studi accademici. Autore di grandissimo successo di saggi e libri il professor Franco Cardini ha ricevuto decine di premi letterari e storici. A Forte dei Marmi parlerà di storia attraverso il suo libro “Le interviste impossibili” pubblicato con La Vela.





Dario Salvatori

Giornalista, autore e conduttore di programmi, critico musicale di punta della Rai. È anche responsabile artistico del patrimonio sonoro della Rai: Dario Salvatori è un’autentica enciclopedia della musica. È autore di saggi e biografie delle star della musica italiana e internazionale oltre che di pubblicazioni sulla storia del Festival di Sanremo di cui è cantore da tantissimi anni.



Gennaro Sangiuliano

Giornalista e saggista italiano, direttore del Tg 2 dopo aver diretto il quotidiano Roma di Napoli ed essere stato vicedirettore di Libero e del Tg1. Profondo conoscitore di politica estera ha vinto numerosi premi giornalistici. Presenta il suo ultimo libro su Xi Jinping e la sua ascesa nella Cina moderna.