Scontro devastante sull´A12: muore donna di 50 anni, grave un massese

Incidente frontale nei pressi del casello di Viareggio: una vittima e quattro all'ospedale

Toscana - Gravissimo incidente sull'autostrada A12 nei pressi del casello di Viareggio questo pomeriggio. Una donna è morta e quattro persone sono finite in ospedale, una in gravi condizioni. Tra queste ultime, due sarebbero di Massa. È successo intorno alle intorno alle 16.45 di oggi, giovedì 30 agosto, quando la donna, rumena di 50 anni residente a Lecce, si trovava su uno dei sedili posteriori di una Dacia quando l'auto per cause in corso di accertamento si è scontrata frontalmente con un'altra macchina sulla rampa dopo l'uscita dell'autostrada. L'impatto è stato devastante.



Oltre alla vittima ci sono quattro feriti, uno dei quali in gravi condizioni trasferito all'ospedale di Cisanello (Pisa). Si tratta di uno degli occupanti della Dacia, che sarebbe di Massa. Gli altri tre sarebbero feriti in modo lieve, tutti trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Versilia.



Sono intervenuti, oltre all'elisoccorso Pegaso, l'automedica, la Croce Verde di Viareggio e la Croce Verde di Lido di Camaiore. Sul posto è intervenuta la polizia stradale per i rilievi e gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente e per accertare le responsabilità. Il traffico al casello è andato in tilt ed è stato bloccato per molto tempo.



(foto: repertorio)