Alla guida col telefonino, stretta della polstrada in Toscana

Toscana - Anche nel nuovo anno appena iniziato sta continuando, su input della Direzione Centrale delle Specialità della Polizia di Stato, l’operazione Alto Impatto, attuata dal Compartimento Polizia Stradale della Toscana e finalizzata, in questi giorni, a prevenire gli incidenti causati da chi si mette alla guida con il telefonino in mano o senza allacciare le cinture di sicurezza. Le pattuglie hanno contestato finora 74 infrazioni per l’uso inappropriato di smartphone, nonché 68 per il mancato utilizzo delle cinture.



Nel 2019 le pattuglie della Polstrada in Toscana hanno sanzionato 4.153 conducenti che guidavano parlando al telefono, accertando pure 6.649 casi in cui non è stato fatto uso delle cinture o dei sistemi di ritenuta per bambini.