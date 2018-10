«Senza l´aiuto dei cittadini non si possono fronteggiare le emergenze»

Iniziative di trekking urbano e pedalate per promuovere il territorio

Toscana - Grande affluenza da stamani nelle 18 piazze toscane, fra le quali piazza Aranci a Massa, dove si sta svolgendo "Io non Rischio", la consueta campagna coordinata dal Dipartimento di Protezione Civile in corso oggi sulle buone pratiche di protezione civile. Stand informativi, installazioni e iniziative come pedalate o trekking urbano, fino ala caccia al tesoro: tante le iniziative.



Tanti anche i volontari appositamente formati per incontrare i cittadini che in questi due giorni vengono informati su come gestire un'emergenza, come comportarsi in caso di alluvione o terremoto, dove trovare i punti di raccolta del piano di emergenza comunale e quali sono le azioni da non compiere in caso di calamità.



«La Protezione civile è un sistema – ha commentato l'assessore Federica Fratoni stamani nella piazza di Pistoia – che in quanto tale poggia sul lavoro coordinato con le amministrazioni locali, le Prefetture e in cui il volontariato ha un ruolo basilare, come vediamo anche stamani. Ma di fronte agli eventi straordinari, ai quali dobbiamo abituarci a rispondere sempre di più, anche i cittadini sono chiamati a fare la loro parte, adottando quelle buone pratiche che possano aiutarli a fronteggiare le emergenze. Senza i comportamenti adeguati da parte dei cittadini anche le azioni messe in pratica dagli enti pubblici e dai soggetti preposti a intervenire, non sono sufficienti a salvare le vite».