Un´escursione alla scoperta dei disastri ambientali sulle Alpi Apuane

Toscana - Manifestazione in difesa della Alpi Apuane in programma per oggi domenica 5 luglio. Quattro i punti di ritrovo per la partenza: Vergheto (ore 7:30), Valserenaia (ore 8:30) , Foce di Pianza (ore 8:00) e Vinca (ore 9:00). Quattro gruppi di escursionisti diretti verso un'unica destinazione: la Foce di Giovo al Pizzo d'Uccello. «Si tratta di comuni distinti ma non diversi nell'operare quotidianamente per la distruzione delle nostre montagne» afferma uno degli organizzatori dell'evento, Gianluca Briccolani, fotografo, alpinista del C.A.I. Firenze ed ideatore del progetto ambientale L’Altezza della Libertà.

«Il nostro intento – spiega Briccolani - è portare direttamente sui monti anche le persone meno informate, quelle che magari vivono nelle grandi città, per far toccare con mano una porzione significativa di quello che è stato definito dagli autori del docu-film Anthropocene come uno dei 43 disastri ambientali a livello mondiale. Gli escursionisti potranno rendersi conto di persona della distruzione della valle di origine glaciale di Orto di donna - luogo incantevole su cui si affacciano ben 6 cime di prim’ordine di questa catena montuosa - e di come, grazie alle scellerate politiche distruttive del Comune di Minucciano, questo gioiello della natura stia per morire definitivamente».