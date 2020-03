Tampone a tutte le forze dell'ordine, la richiesta di Sap Toscana

Toscana - Il segretario regionale Sap (Sindacato Autonomo di Polizia) Toscana, Emanuele Viciani, ha inviato questa mattina al presidente della regione Toscana Enrico Rossi una lettera focalizzata integralmente sull'emergenza del Coronavirus. "In questo grave momento - dice Viciani - è sotto gli occhi di tutti l'incredibile sforzo messo in atto sia dal Servizio Sanitario della Toscana, che dimostra pienamente il suo stato di eccellenza, ma anche da parte dalle Forze dell'Ordine, che si stanno adoperando in modo encomiabile per verificare il rispetto delle disposizioni e garantire, come sempre, l'ordine e la sicurezza di tutti i cittadini.



Le donne e gli uomini in divisa in questa difficile fase possono contare su una ridotta disponibilità di dispositivi di protezione individuale, fa sapere il sindacalista.



"Purtroppo, si sono già verificati casi di contagio proprio tra le FF.00. e dato che il lavoro in squadre/pattuglie può facilitare l'espansione del contagio, si è chiesto al presidente Rossi di voler istituire un protocollo che preveda il c.d. "tampone", o altra attività che certifichi la negatività al COVID-19, per gli operatori di tutte le Forze dell'ordine che prestano servizio in Toscana".



"È di tutta evidenza - continua nella nota il segretario regionale Sap Toscana - la necessità di preservare l'apparato della pubblica sicurezza onde evitare di dover mettere in "quarantena" intere articolazioni, e per questo è indispensabile non solo adottare le dovute tutele nei confronti di tutto il personale ma anche effettuare un continuo monitoraggio in tal senso. Noi come Polizia di Stato, ma anche le rimanenti Forze dell'Ordine. Spero - conclude Viciani - che il presidente Rossi, accolga questa esigenza di attivare pienamente tutte le misure necessarie per scongiurare gli effetti negativi del virus anche sul piano della sicurezza e dei suoi sostenitori".