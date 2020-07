Scuole, Grieco: «Situazione sotto controllo, ma Ministero garantisca personale»

Toscana - Il mondo della scuola, famiglie comprese, già guarda alle ripresa delle lezioni a settembre. “In Toscana la situazione è sotto controllo” commenta l’assessore all’istruzione Cristina Grieco, coordinatrice tra le Regioni nella commissione che di scuola e formazione si occupa. “Ma è importante – aggiunge – che il Ministero metta a disposizione con urgenza e con modalità e numeri certi l’organico necessario, sia quello docente sia quello Ata, in modo che le istituzioni scolastiche possano iniziare a mettere in pratica quelle soluzioni organizzative che hanno già ipotizzato laddove sarà necessario lavorare con gruppi più piccoli di studenti o far fronte in ogni caso ad ingressi scaglionati”.



In Toscana del resto la testa a settembre non è stata messa solo ora e nelle ultime settimane. “Qui – rivendica l’assessore – abbiamo istituito i Cantieri Scuola molto prima che fossero emanate le linee guida nazionali per la riapertura e il confronto da subito avuto con l’Ufficio scolastico regionale e con gli enti locali, Comuni e Province, attraverso Anci e Upi, ci ha permesso di avvantaggiarci sul lavoro”. La Regione ha predisposto anche una app per misurare gli spazi necessari per garantire il distanziamento tra gli studenti di almeno un metro negli edifici scolastici.



Le scuole di ogni ordine e grado hanno concluso a tempo di record in Toscana le verifiche e già hanno inviato i risultati all’Ufficio scolastico regionale. I dati, riportati dall’assessore, dicono che il 65 per cento delle aule non avrà bisogno di alcun intervento ma che nel restante 35 per cento per la maggior parte basterà spostare qualche armadio o attrezzatura o cambiare i banchi. “Solo una minima percentuale delle scuole – si sofferma l’assessore – necessiterà di spazi ulteriori, che in alcuni casi comunque già si trovano all’interno degli edifici scolastici. E dove non ci sono, Anci e Upi sapranno con responsabilità individuare assieme alle scuole una soluzione”. “Senza il personale necessario – conclude Grieco – le scuole non potranno però affrontare il problema e mettere in campo le soluzioni alternative che hanno già individuato. La priorità ora deve essere questa”.



DELL'ERTOLE (IV): «GOVERNO E COMUNE DI MASSA NON CHIARISCONO MILLE DUBBI»

E sull'argomento interviene la consigliera comunale massese di Italia Viva, Dina Dell'Ertole. Riportiamo di seguito l'intervento.

Sulla riapertura delle scuole il dubbio è che si parli tanto ma si agisca poco.

Il governo e l’amministrazione comunale non chiariscono i mille dubbi che attanagliano le famiglie, per questo abbiamo ritenuto che depositare una interpellanza, per mezzo della consigliera Comunale Dina Dell’Ertole, fosse il mezzo migliore per “obbligare” le istituzioni locali a fare pubblicamente il punto della situazione.

Dalle fonti normative apprendiamo che ci sono tre punti chiave su cui lavorare e cioè utilizzare tutti gli spazi scolastici adeguandoli e migliorandoli; trovarne di nuovi se non fossero spazi sufficienti e migliorare gli arredi scolastici al fine di favorire la frequenza in aula degli studenti.

Sappiamo che il Ministero ha indetto una procedura al fine di individuare gli interventi di adattamento e di adeguamento di aule didattiche, che possono essere richiesti nuovi arredi scolastici idonei a favorire il distanziamento tra gli studenti e che possono essere siglati accordi a cura degli enti locali con cinema, teatri, circoli, e altri luoghi di cultura per reperirvi gli spazi necessari a rispettare le distanze.

I genitori degli studenti massesi vorrebbero però ora sapere che cosa sta facendo l’amministrazione di Massa perché, ad oggi, almeno formalmente, tutto tace.

L’ amministrazione si sta confrontando con i dirigenti scolastici?

Il Sindaco, che in base al decreto scuola è il commissario straordinario per questa emergenza, ha già in mente come garantire il rientro scolastico in sicurezza? E poi ancora ci piacerebbe sapere se il Comune di Massa ha partecipato alla procedura PON per gli interventi di edilizia leggere e per quali istituti, se sono partite le richieste per i materiali scolastici messi a disposizione dal governo.

Le famiglie, infine, hanno bisogno di sapere come saranno organizzati il servizio di mensa e di trasporto? Dovranno prepararsi a rinunciarvi a causa delle restrizioni?

Il mese di agosto è alle porte e gli studenti massesi e le rispettive famiglie hanno diritto di avere qualche informazione.