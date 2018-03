Sanità: proclamato sciopero per giovedì prossimo

L'azienda Usl Toscana Nord garantisce i servizi sanitari minimi essenziali

Toscana - Previsto uno sciopero nell'ambito sanitario per giovedì 8 marzo. L’Azienda si scusa anticipatamente con i propri utenti per eventuali disagi nell’erogazione dei servizi sanitari (esami, ambulatori ecc) e amministrativi (prenotazione esami, libera professione ecc.) che si dovessero manifestare a livello sia territoriale che ospedaliero.



Ecco l'elenco degli scioperi: sciopero generale nazionale indetto da Slai Cobas per il sindacato di classe, Usb, Unione sindacale italiana, Usi e Ait riguarderà tutte le categorie pubbliche e private; sciopero del Ssn del personale dipendente del settore pubblico che opera nella Sanità e nell'Assistenza pubblico indetto da Cobas Sanità, Università e Ricerca per l’intera giornata; sciopero aziendale del personale del comparto da parte della organizzazione sindacale Fials dalle 10,30 alle 14.



Si ricorda che per "servizi minimi essenziali minimi" si intendono: il Pronto Soccorso e servizi afferenti legati a problematiche non-differibili della salute dei cittadini ricoverati e non, di conseguenza anche il personale tecnico per la preparazione dei pasti e degli altri servizi di base; servizi di assistenza domiciliare; attività di prevenzione urgente (alimenti, bevande, ecc.); vigilanza veterinaria; attività di protezione civile; attività connesse funzionalità centrali termoidrauliche e impianti tecnologici;