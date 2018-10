L´erosione al centro del Forum Internazionale del mare e delle coste

I sette comuni apuo-versiliesi si uniscono e fanno forza sul problema che da anni "mangia" il litorale

Toscana - Si è svolto in questi giorni nel Comune di Forte dei Marmi il Forum Internazionale del mare e delle coste, volto a promuovere riflessioni scientifiche, tecniche, organizzative e gestionali ad ampio raggio sui sistemi costieri con particolare attenzione al sistema sabbioso. Nell’incontro di oggi, sabato, particolare attenzione è stata rivolta al tema dell’erosione che da anni colpisce tutta la costa.



“Dal punto di vista tecnico l’erosione non ha un rimedio, non può essere fermata – ha spiegato il professor Mauro Rosi, nonché delegato del comune di Forte dei Marmi - Il mare fa il suo lavoro, siamo noi che avendo creato delle infrastrutture sul mare dobbiamo riportare, in maniera artificiale, la sabbia al suo posto e lasciare che il mare la redistribuisca con il tempo – ha continuato - Ovviamente anche la Regione potrà contribuire a quest’azione, ma quello che vogliamo avviare è un processo di gestione della costa basato su una manutenzione sistematica che si fondi su spostamenti della sabbia da zone in eccedenza a zone in difetto”.



E’ questo l’oggetto comune che unisce i sindaci di Massa, Carrara, Montignoso e Forte dei Marmi. “Siamo molto soddisfatti del lavoro di questo quarto forum, che quest’anno ha un’impronta un po’ diversa da quelli precedenti poiché è stato fatto un lavoro d’insieme aprendoci al territorio e cercando di fare in modo di coinvolgere tutti i comuni della riviera apuo-versiliese, anche perché la soluzione del problema non può non tenere conto dell’importanza dei comuni limitrofi – ha dichiarato questa mattina l’assessore Enrico Ghiselli di Forte dei Marmi – Solo attraverso lo scambio di idee si può e si deve trovare un punto di incontro per far sì che le nostre comunità crescano e che l’ambiente si arricchisca. Sono rimasto colpito positivamente dalla risposta di tutti e sette le amministrazioni che, nonostante le diverse posizioni politiche, hanno dimostrato interesse per le proprie comunità”.



“Questa alternanza democratica ha dato una maggiore spinta a questo dialogo e sono sicuro che insieme daremo più voce ai nostri territori. Credo personalmente che l’area apuo-versiliese debba essere presa in considerazione in tutto il suo insieme – ha detto il sindaco di Massa, Franancesco Persiani – Non sappiamo bene quanto ci vorrà per rimettere in sesto il tutto, ma l’importante è avere una base solida e andare in un direzione giusta”. Anche il sindaco di Carrara, Francesco De Pasquale, contento della sinergia tra i comuni ha dichiarato: “Sono sicuro che quest’unità possa portare a qualcosa di buono poiché arriveremo in Regione uniti più che mai”.



I sindaci però adesso non si perderanno di vista, si sono già dati appuntamento per lavorare non solo sull'erosione, ma anche su altri aspetti ambientali. A breve si riuniranno per stendere un documento da inviare alla Regione Toscana riguardante l’operazione erosione e programmare incontri bi o trimestrali aperti al confronto e alla verifica di problematiche che possono emergere col tempo.