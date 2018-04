Ferri augura tanta fortuna alle ragazze che parteciperanno alle olimpiadi europee femminili di matematica

"Bisogna lavorare per costruire un sistema che valorizzi al massimo i talenti, incentivando sempre di più l’ingegno e la creatività dei nostri studenti"

Toscana - "Un grande in bocca al lupo a Giorgia Benassi, studentessa di Carrara e alle altre quattro ragazze che parteciperanno alla VII edizione delle Olimpiadi Europee femminili della Matematica che prendono il via oggi a Firenze - ha scritto in una nota Cosimo Maria Ferri - Le nostre ragazze sfideranno altre 190 concorrenti provenienti da 51 paesi del mondo, il record di partecipazione. Dobbiamo credere e investire sempre di più nei nostri giovani che devono sentirsi protagonisti e sviluppare al massimo il proprio talento. Queste iniziative dimostrano quanto i ragazzi siano culturalmente vivi e sempre pronti a confrontarsi e ad accettare nuove sfide".



"Siamo da sempre un paese di grandi eccellenze, in ogni campo, dalla scienza alla cultura. A dimostrazione della grande preparazione e professionalità dei nostri insegnanti che, giorno dopo giorno, seguono gli studenti con passione e entusiasmo. Da qui si deve partire per “fare sistema”: le eccellenze italiane non possono restare isolate ma devono essere inserite in un contesto sociale, lavorativo e culturale che consenta di esprimersi al meglio. Bisogna, infatti, lavorare per costruire un sistema che valorizzi al massimo i talenti, incentivando sempre di più l’ingegno e la creatività dei nostri studenti" ha concluso il Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia.