Fase 2, cosa si può fare da domani in Toscana punto per punto

Toscana - Fase 2 in Toscana, cosa si può fare da domani 4/5/2020

Il presidente Rossi ha emesso una nuova ordinanza la numero 50 del 3 maggio 2020 disciplina quello che si potrà e non potrà fare a partire da domani.



-SÌ al rientro in Toscana da fuori regione SOLO per chi ha residenza/domicilio/abitazione E il proprio medico di medicina generale o pediatra di famiglia



-NO al rientro in Toscana per chi ha la seconda casa e vive fuori regione



- SÌ a recarsi INDIVIDUALMENTE alla seconda casa sul territorio regionale per lavori di manutenzione con obbligo di ritorno in giornata al proprio domicilio/residenza



- SÌ a recarsi INDIVIDUALMENTE all'interno del territorio regionale presso camper, roulotte, imbarcazioni di proprietà e altri manufatti per lavori di manutenzione con obbligo di ritorno in giornata al proprio domicilio/residenza



- SÌ a recarsi INDIVIDUALMENTE all'interno del territorio regionale per attività di agricoltura amatoriale e selvicoltura libera su terreni di proprietà con obbligo di ritorno in giornata al proprio domicilio/residenza e limitatamente alle attività necessarie e indifferibili.



- SÌ alla consegna a domicilio e all'asporto di cibo e bevande con la raccomandazione di prenotazioni telefoniche o on line. Questa norma vale anche per gli agriturismi.



- SÌ agli spostamenti INDIVIDUALI per fare la spesa su tutto il territorio provinciale



- SÌ alla ripresa delle attività di toelettatura per animali



- SÌ a spostamenti col proprio mezzo privato per raggiungere luoghi all'interno del territorio regionale dove fare attività/sportiva in forma strettamente INDIVIDUALE (es. corsa, ciclismo, pesca) con il rispetto di distanza interpersonale di 2 metri e obbligo di ritorno in giornata al proprio domicilio/residenza. Durante le attività sportive, mantenendo i 2 metri di distanza, non è obbligatorio l'uso della mascherina.



- SÌ all'attività motoria (passeggiate) insieme a familiari/conviventi all'interno del proprio comune partendo e tornando alla propria abitazione/domicilio/residenza.



- SÌ all'allenamento di cani e cavalli



- SÌ all'utilizzo di imbarcazioni per la pesca sportiva amatoriale (2 persone al massimo) e rientro all'ormeggio



Si raccomanda sempre l’uso della mascherina ed il distanziamento.