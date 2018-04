Difesa del suolo, in arrivo finanziamenti per Massa-Carrara

9 interventi finanziati a Massa-Carrara tra cui mitigazione del rischio frana sulla valle del Frigido

Toscana - Sono in arrivo interventi per oltre 37 milioni di euro per la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico e la difesa della costa in tutta la Toscana. Prende il via il terzo atto integrativo dell'Accordo di programma del 3 novembre 2010, sottoscritto dalla Regione con il Ministero dell'ambiente a dicembre dello scorso anno, che indica il presidente Enrico Rossi quale commissario di Governo responsabile dell'attuazione degli interventi. In linea con una delle priorità della politica regionale che punta alla difesa del suolo e salvaguardia dall'erosione costiera, l'atto individua interventi per un totale di 37 milioni e 225mila euro di cui 27 milioni e 548mila euro di risorse messe a disposizione dalla Regione Toscana.



"Come abbiamo anticipato a dicembre in occasione della firma – ha detto l'assessore all'ambiente Federica Fratoni – proseguiamo a impiegare materialmente risorse al ritmo di 100 milioni l'anno in opere per la difesa del suolo e la tutela dell'equilibrio idrogeologico del nostro territorio. Lo facciamo dal 2011, e fino ad oggi a questo scopo abbiamo investito qualcosa come 700 milioni di euro. Il pacchetto di interventi che parte oggi riguarda il pacchetto di opere per il 2018. Degli oltre 37 milioni, 27 provengono dal bilancio regionale. Si tratta di interventi importanti che riguardano lo scolmatore d'Arno per la messa in sicurezza di Pisa, le zone alluvionate di Livorno, interventi su Frigido in Lunigiana. Si tratta di opere che interessano otto delle dieci province della Toscana. Non è facendo una grande opera che si risolvono i problemi, ma intervenendo su tutto il territorio, con opere pubbliche che mettano in sicurezza i cittadini".



Trentadue gli interventi di cui 9 in provincia di Massa-Carrara, 7 in provincia di Livorno, 5 in provincia di Pistoia, 3 in provincia di Lucca, 2 in provincia di Pisa, 2 in provincia di Arezzo, 2 in provincia di Grosseto e 2 in provincia di Firenze.



In particolare:



Massa-Carrara – Mitigazione del rischio frana sulla valle del Frigido (2 milioni e 200mila euro); stabilizzazione e consolidamento di movimenti franosi che interessano l'abitato di Patigno nel comune di Zeri (500mila euro); stabilizzazione e consolidamento di movimenti franosi che interessano il cimitero di Patigno e al Borgo di Noce, nel comune di Zeri (500mila euro); stabilizzazione e consolidamento di movimenti franosi che interessano la chiesa di san Lorenzo nel comune di Zeri (500mila euro); interventi di ripristino della viabilità comunale e del movimento franoso a Carrara (700mila euro); opere di ripristino e miglioramento del dissesto idrogeologico nel comune di Bagnone (200mila euro); adeguamento strutturale e idraulico delle sezioni del torrente Ricortola dall'attraversamento della ZIA fino allo sbocco a mare (2 milioni e 500mila euro); intervento di adeguamento strutturale eidraulico delle opere arginali in destra e sinistra idraulica del fi ume Frigido (1 milione e 500mila euro); opere di consolidamento degli argini e cassa di colmata ex lago di Porta nel comune di Montignoso (530mila euro).