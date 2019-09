Croce Oro per la prima volta alll´esercitazione di protezione civile del Mugello

Toscana - Dal 26 al 28 settembre al Mugello si terrà “Giotto 2019”, la tre giorni dedicata all'esercitazione di protezione civile, in occasione del centenario del sisma del 1919. Quest’anno, tra le tante associazioni, ci sarà anche Croce Oro, composta da un team di volontari che dal 2012 si prendere cura degli amici a 4 zampe della nostra provincia.



L’esercitazione è strutturata secondo un nuovo modello organizzativo che cerca di valorizzare le capacità di management e di lavoro di squadra, e prevede il coinvolgimento di tutto il sistema a partire dal Coordinamento Maxiemergenze delle Asl Toscane, così come del Coordinamento Regionale del Volontariato, del Volontariato metropolitano e locale.



Croce Oro, “una piccola associazione catapultata tra le grandi”, come la definisce il presidente Claudio Simonini, venerdì 27 parteciperà per la prima volta a questa esperienza facendo conoscere a livello regionale le proprie potenzialità. “Un mezzo e quattro persone partiranno alla volta del Mugello per la prima vera esercitazione di Protezione Civile dedicata agli amici a 4 zampe” ci ha raccontato il presidente Simonini. Una volta arrivati sul posto sarà la Regione Toscana a dire alle associazione come dovranno muoversi, e “dopo aver simulato il terremoto di cento anni fa, ci occuperemo di fare sopralluoghi con i veterinari della Regione presso allevamenti di animali o fabbriche che producono mangimi, e constatare gli eventuali danni e vedere se ci saranno animali da portare in salvo. Ma precisamente, ancora non sappiamo cosa ci aspetterà”. “In quell’occasione – ha concluso Simonini - cercheremo di apportare la nostra esperienza e cercheremo di rappresentare al meglio Massa-Carrara”.