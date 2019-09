Croce Oro al Mugello: `Un´esperienza che ci ha riempito d´orgoglio`

Toscana - L’associazione di volontariato Croce Oro rientra in provincia dopo “Giotto 2019”, la tre giorni dedicata all’esercitazione di protezione civile al Mugello pensata per ricordare il terremoto del 1919. “Una giornata costruttiva che ci ha permesso di crescere e di capire come muoverci in caso di emergenza – ci ha raccontato il presidente Claudio Simonini – In questa occasione abbiamo soccorso tantissimi animali, non solo gatti o cani, e abbiamo imparato veramente tanto”.



Ad ogni associazione sono stati affidati quattro obiettivi, cioè luoghi in cui recarsi per soccorrere animali in difficoltà. Croce Oro, nello specifico, ha effettuato controlli in un allevamento di cani, un allevamento con 429 mucche da latte, un’azienda agricola con caseificio, 200 capre, 20 mucche e 30 cinghiali. Appena arrivati sul posto i quattro volontari di Croce Oro si sono dedicati ai primi due obiettivi: “Con noi c’erano le telecamere della Regione Toscana e alcuni operatori che hanno valutato il nostro operato in ogni istante - ci hanno spiegato i volontari - Nella seconda parte della giornata, invece, gli operatori regionali hanno controllato le schede di intervento che abbiamo compilato durante ogni singolo sopralluogo per assicurarsi che non avessimo tralasciato nulla”.



“E’ stata una bellissima esperienza e ci hanno fatto un sacco di complimenti – ci ha raccontato Elisa Fornari, responsabile protezione civile di Croce Oro – soprattutto per il nostro operato, la nostra correttezza e la nostra umiltà. Nessuno ci ha creduto quando abbiamo detto che era la nostra prima volta e questo ci ha reso ancora più orgogliosi. Siamo molto stanchi, ma anche molto contenti e speriamo di aver portato alto il nome della nostra provincia”.