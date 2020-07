Covid, ordinanza per test e cure negli aeroporti toscani per cittadini extra UE

Toscana - Da domani, sabato 18 luglio, le aziende sanitarie territorialmente competenti dovranno allestire, presso gli aeroporti di Pisa e di Firenze, stazioni di accoglienza per cittadini provenienti con voli da aree extra Schengen.



Lo stabilisce l’ordinanza che ha firmato ieri il presidente Enrico Rossi e che resterà valida fino alla fine dello stato di emergenza sanitaria.



Nelle stazioni di accoglienza saranno registrati tutti coloro che entrano in Italia dalle aree extra Schengen che dovranno effettuare il periodo di 14 giorni di isolamento fiduciario con sorveglianza attiva in base al DPCM 11 giugno 2020, articolo 4 comma 3 prorogato dal DPCM 14 luglio.



Presso i punti di accoglienza sarà offerta anche la possibilità di fare i test sierologici e i test molecolari.



Sarà anche garantita la possibilità di isolamento presso alberghi sanitari per chi risulti positivo nonché per chi ha eventuali contatti stretti con i positivi.