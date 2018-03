Consigli per l´allenamento del runner: l´importanza dei muscoli del core

Allenamento A

Allenamento B

Allenamento C

Burpee

Sit-up

Plank

Russian get up

- Il running è uno sport salutare, stimolante e molto appassionante. Non di rado, chi scopre quante soddisfazioni possa regalare una rigenerante corsa all'aria aperta commette però l'errore di non differenziare i propri allenamenti e trascurare quelle fasce muscolari che vengono stimolate solo parzialmente durante le sessioni di running.Certo, l'obiettivo di chi corre a livello agonistico rimane quello di migliorare la propria performance, lavorando intensamente sulla tecnica ed incrementando la resistenza muscolare e cardiorespiratoria. Tuttavia, sono proprio gli atleti professionisti ad insegnarci l'importanza di un programma di allenamento variato e completo: in questo modo, non solo è possibile ottenere un fisico più armonico e performance migliori, ma anche evitare di incappare nel nemico numero uno di qualsiasi sportivo, la routine.La cosiddetta muscolatura del "core" gioca un ruolo chiave durante la corsa e introdurre nel nostro programma di allenamento delle sessioni dedicate allo sviluppo di questo particolare gruppo di muscoli può apportare molti interessanti benefici.Cosa sono esattamente i muscoli del core?A seconda delle definizioni, con questo termine si indicano i muscoli retto, obliquo e trasverso dell'addome, i lombari, ma anche i muscoli della pelvi, quelli paraspinali ed i flessori dell'anca: nel loro complesso, ciascuna di queste fasce muscolari gioca un ruolo nel mantenimento della stazione eretta e dell'equilibrio, sia statico che dinamico.Rafforzare i muscoli del core permette di migliorare in modo eccezionale il gesto atletico della corsa e, soprattutto, di aumentare la resistenza del corpo ai piccoli traumi causati dalla corsa. Un core più forte, ad esempio, riduce il rischio di problemi a carico della schiena e delle colonna vertebrale, che inevitabilmente vengono sottoposte a stimoli intensi durante le sessioni di corsa più lunghe.La buona notizia? Per ottenere un core più forte sono sufficienti 2-3 sessioni di allenamento a settimana, anche di pochi minuti.Come è possibile? Semplice, scegliendo la giusta attrezzatura e ispirandosi ai programmi del functional training.Chi sceglie di allenarsi con il running spesso non ama l'idea di trascorrere noiose ore chiuso in palestra né tanto meno quella di spendere fortune in attrezzi da ginnastica.Fortunatamente, per rafforzare il core è sufficiente avere a disposizione un po' di spazio tra le mura domestiche, un'oretta scarsa da dedicare all'allenamento e qualche semplice attrezzo, che ci aiuterà a rendere più pratici ed efficaci i nostri esercizi.Con un investimento inferiore ai 100 euro, possiamo dotarci di tutta l'attrezzatura necessaria:• un semplice tappetino in gomma da palestra• una panca per addominali (o una palestra multifunzione) compatta• un manubrio componibilePassiamo alla pratica: qui in basso riportiamo tre semplici programmi di allenamento, ciascuno della durata di pochi minuti, che potremmo eseguire a giorni alterni o nelle giornate di riposo tra un'uscita e quella successiva.Come nel caso di ogni allenamento, è importante approcciarsi agli esercizi con gradualità e dedicare il giusto tempo al riscaldamento prima di ogni sessione di training e allo stretching al termine.Eseguiamo gli esercizi in basso rispettando la sequenza, ripetendo per 5 giri. Prima di passare all'esercizio successivo, occorre completare tutte le ripetizioni indicate per quello precedente.- 10 burpee- 20 sit-up- 15 crunch inversi- 20 mountain climberL'obiettivo è quello di completare i 5 giri nel minor tempo possibile, riducendo allo stretto indispensabile i tempi di recupero.Per questo secondo programma di allenamento avremo bisogno di un cronometro o di un orologio.Alterneremo tre esercizi isometrici, mantenendo una specifica posizione per 20 secondi, quindi passando a quella successiva per 20 secondi e così via.- 20 secondi di plank- 20 secondi di side plank (lato destro)- 20 secondi di side plank (lato sinistro)Da ripetere per un totale di 8 minuti.- 10 push-up- 25 crunch semplici- 10 russian get up (braccio destro)- 10 russian get up (braccio sinistro)Da ripetere per 4 giri.Vediamo ora qualche consiglio per l'esecuzione degli esercizi più complessi.Il burpee è uno degli esercizi chiave del Crossfit e del functional training.Da in piedi, si scende fino a toccare con petto e addome il pavimento con un movimento dinamico. Quindi, si torna nella in posizione eretta e si compie un piccolo balzo verso l'alto.Trattasi dei cosiddetti "addominali a farfalla", una rivisitazione del classico crunch che ha il vantaggio di evitare sollecitazioni eccessive a carico della colonna.Da sdraiati sul tappetino, uniamo le piante dei piedi piegando le gambe e distendiamo le braccia oltre la testa. Solleviamo il busto contraendo l'addome e, contemporaneamente, portiamo le mani a toccare i piedi. Quindi, torniamo nella posizione di partenza accompagnando il movimento.Il plank e la variante del side plank sono classici esercizi isometrici, nel quale occorre assumere una posizione e mantenerla per un dato intervallo di tempo.Nel plank, facendo perno sui gomiti, avambracci e punte dei piedi assumiamo una posizione "a ponte", mantenendo in tensione addome, lombari e glutei.Nel side plank, ci disponiamo su un fianco (prima quello destro e poi quello sinistro o viceversa) e ci solleviamo, puntando in questo caso su un solo gomito e mantenendo quanto più possibile in linea spalle, anche e bacino.Il russian get up rappresenta un esercizio per l'addome avanzato, dal momento che è previsto il ricorso ad un carico (un manubrio con un peso compreso tra i 6 i 12 chili a seconda del nostro livello di preparazione).Da sdraiati in posizione supina, impugniamo il manubrio con il braccio destro e lo portiamo verso l'alto, mantenendo il braccio completamente disteso. Quindi, contraendo l'addome, solleviamo il busto fino a portarci in posizione seduta, sempre spingendo il peso verso l'alto. Lentamente, torniamo nella posizione di partenza.Per rendere più agevole l'esercizio è consigliabile mantenere le gambe leggermente divaricate e, eventualmente, aiutarsi con il braccio libero.Una volta completate le ripetizioni date con un braccio, si procede impugnando il manubrio con l'altra mano.Per variare i nostri programmi di allenamento del core, possiamo prendere spunto dagli esercizi descritti sul blog di Runtastic