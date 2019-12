Cinquant´anni fa la strage di piazza Fontana, gli anarchici di Carrara ricordano

Toscana - C’è verità ma non c’è giustizia, attorno alla ‘madre di tutte le stragi’, come ha scritto Benedetta Tobagi nel libro “Piazza Fontana, il processo impossibile”, i parenti e i familiari delle vittime dicono il vero. Ne è convinto il presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani, che in occasione del 50esimo anniversario di quell’attacco devastante costato la vita a 17 persone – 88 furono i feriti – dichiara: “Quel giorno si è aperta una lunga stagione di terrorismo. E sono ancora tanti i lati oscuri che avvolgono i depistaggi messi in campo” afferma il presidente citando i sette processi che si sono celebrati che non hanno mai completamente dissolto la nebbia su responsabilità, mandanti ed esecutori.



Quel giorno quattro bombe piazzate da un gruppo neofascista esplosero tra Milano e Roma. Quella che causò i danni maggiori scoppiò in mezzo alla sala principale della Banca dell’Agricoltura di piazza Fontana, nel centro di Milano. Diciassette persone morirono, più di 80 furono ferite: le indagini conseguenti furono sviate e ostacolate da interventi di esponenti delle istituzioni, che divennero un lungo strascico delle responsabilità dell’attentato stesso.



Il Circolo Anarchico Culturale Gogliardo Fiaschi di Carrara per l'occasione organizza due giorni di riflessione. Sabato 14 dicembre è in programma "Ricordando Pino", un presidio alle 15 al parco Gaetano Bresci antistante al cimitero di Turigliano ad Avenza e un saluto alla tomba di Giuseppe Pinelli.



Lunedì 16 dicembre: "Una strage di stato", proiezione alle 18 di 12/12 di Matteo Bennati e Maurizio Scarcella, un film - documentario sulla strage del 12 dicembre del 1969. La proiezione si terrà in sala Resistenza a palazzo comunale a Carrara.



"Al termine della proiezione - scrive il circolo - ne parleremo con i compagni Enrico di Cola, Roberto Gargamelli, Emilio Borghese e Lello Valitutti, compagni di Giuseppe Pinelli e Pietro Valpreda, protagonisti degli eventi di quegli anni".