Autismo, Grieco: `Impegno di tutti per progetti di inclusione e vita autonoma`

Ieri a Massa a Palazzo Ducale il convegno "Autismo, inclusione scolastica e progetto di vita: aprire la strada"

Toscana - "Un convegno dedicato all'autismo che è quasi diventato un tavolo di lavoro, per i livelli istituzionali presenti, per le testimonianze e le istanze presentate, e direi soprattutto per l'impegno da parte di tutti per realizzare progetti di inclusione sempre più rispondenti ai bisogni di questi ragazzi speciali".



Queste le prime parole di Cristina Grieco, assessore regionale all'istruzione, al termine dell'incontro "Autismo, inclusione scolastica e progetto di vita: aprire la strada", che si è svolto ieri a Massa, nella sala della Resistenza di Palazzo Ducale.



L'evento ha visto la presenza di docenti, genitori e familiari di alunni con disabilità, di personale dei servizi socio-sanitari e di amministratori pubblici (presente anche Cosimo Ferri, sottosegretario alla Giustizia) ed era collegato alla Giornata mondiale di sensibilizzazione e consapevolezza sull'autismo, che si svolge il 2 aprile di ogni anno.



"Un incontro davvero molto interessante e pieno di stimoli - ha aggiunto l'assessore Grieco - perché lo stato dell'arte ha mostrato anche alcune criticità, ma ha messo soprattutto in evidenza il grande lavoro che è stato fatto negli ultimi anni, dei passi in avanti incoraggianti in termini di inclusione, perché questi ragazzi, ai quali teniamo particolarmente, possano realizzare progetti di vita il più possibile autonoma".