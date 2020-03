Asl: in arrivo 330 infermieri e 58 operatori socio sanitari. Ora si cercano anestesisti e infettivologi

Toscana - In totale saranno 330 gli infermieri che entreranno in servizio nei prossimi giorni, ad oggi già 178 hanno preso servizio negli ospedali della ASL Toscana nord ovest (Massa Carrara | Lucca | Versilia |Pisa |Livorno), per altri 20 sono in corso le procedure di assunzione. Nuovi ingressi anche di operatori socio sanitari, sui 90 richiesti, 58 hanno già accettato, quindi anche per loro è imminente la firma del contratto. Inoltre, sono attualmente in servizio 136 operatori sanitari con contratto interinale, 53 sono infermieri.



Sempre in campo infermieristico, la ASL sta cercando personale esperto in terapia intensiva e malattie infettive da assumere con contratto libero professionale.



Per quanto riguarda la parte medica, sono in corso di reclutamento 90 anestesisti, 4 infettivologi, 18 internisti, 11 cardiologi,1 pneumologo, 43 specialisti in emergenza e urgenza. Sempre nell’ottica del potenziamento del personale è stato pubblicato il bando rivolto ai medici in pensione (anestesisti, rianimatori, pneumologi, infettivologi, emergenza e urgenza), 2 hanno accolto l’invito e arriveranno nei prossimi giorni.



Infine, per contribuire a contenere il contagio, ottemperando alle indicazioni ministeriali e regionali, sono state facilitate tutte le forme di lavoro agile o telelavoro, concedendo a tutti coloro che ne hanno fatto richiesta, 273 persone, la possibilità di lavoro a distanza.