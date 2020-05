«Ingiusto non permettere la pesca»

Toscana - Un cittadino, anche pescatore, scrive una lettera all'assessore regionale Marco Remaschi per chiedere di estendere la fase 2 anche ai pescatori. Pubblichiamo le ragioni del signore qui di seguito:

"Egregio signor Remaschi,

in questi giorni è apparso sulla stampa un provvedimento del Governatore Rossi sulla possibilità del primo maggio di fare attività fisica o passeggiate all’aperto se soli o accompagnati in base a criteri obbiettivamente giusti.

Visto che Lei è responsabile della pesca Le vorrei chiedere: perché è vietato andare a praticare la pesca sportiva sia in acque interne che marine?

Questo divieto non le sembra una assurdità?

Lo sa che vi è un regolamento che stabilisce la distanza fra pescatori?

Lo sa che una canna da pesca è almeno 7 metri e quindi vi deve essere uno spazio sia a destra che a sinistra di almeno 10 metri per ogni pescatore?

Se una persona si mette a pescare su uno scoglio e ve ne è un altro a 7/8 metri la distanza fra persone non è forse maggiore di quella in coda per andare in negozi o farmacie ?

Perché non permettere tale attività ricreativa soprattutto nelle città costiere viste anche le tasse pagate ?

Le scrivo perché vivo in una città al confine con la Liguria (5 Km) e detta regione dal 04/05/20 ha dato la possibilità ai propri cittadini di tornare a praticare la pesca sportiva perché anche Lei non prende tale provvedimento?

Nella mia provincia ,Massa-Carrara, stiamo raccogliendo firme che porteremo alla Procura per discriminazione, ed a Lei per chiedere le dimissioni,naturalmente questo si sta allargando sul Web, la raccolta sta progredendo.

Personalmente la prego di pensare anche a chi pratica questo sport, agli ultimi, ai bistrattati che comunque pagano le loro tasse, che comunque contribuiscono a mantenere un indotto importante.

Grazie dell’attenzione,buon lavoro.

Un cittadino".