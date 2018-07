Dilettanti, tutti gli inizi preparazione delle nostre

In tre hanno già iniziato, le altre tutte ad agosto

Provincia - Si scaldano i motori nei dilettanti. Ormai luglio è finito, "rimettiamo" le formine nel secchiello e via con le preparazioni estive. I primi giorni sotto il caldo torrido sono i più duri ma servono per mettere benzina nel serbatoio che deve durare tutta la stagione. La preparazione estiva è il periodo più "odiato" dai giocatori che devono smaltire i brindisi estivi e le grigliate e rimettersi nella mentalità dell’atleta. In più di solito questo mese le società non lo pagano (non tutte ma quasi) e quindi si tratta di sola fatica, il che "è tutto un dire". Ma il calcio nei dilettanti è questo e quindi niente lamentele e “pedalare”.



A seconda delle categorie e degli inizi dei vari campionati c’è chi parte prima e chi parte più tardi: stessa data per Gassani e Turi delle “nostre” due squadre d’Eccellenza. Non ha paragoni la Pontremolese visto che nella nostra provincia è l’unica di Promozione. In Prima il più “magnanimo” è mister Martinelli della Tirrenia che parte sette giorni dopo le concorrenti. Più varia la Seconda dove il “sergente di ferro” è mister Alberti del Romagnano che ha iniziato lunedi 30 luglio, ben 3 settimane prima di Bellotti del Mulazzo che vince il “Premio bontà preparazione estiva.”



Di seguito l’elenco, tra parentesi inizio campionati e nomi dei mister (la Coppa Toscana inizia per tutti il 2 settembre).



Eccellenza (9 settembre)



San Marco Avenza (Turi): lunedì 23 luglio

Montignoso Football Club (Gassani): lunedì 23 luglio



Promozione (16 settembre)



Pontremolese (Ruvo): domenica 5 agosto



Prima Categoria (16 settembre)



Serricciolo (Bertacchini): lunedì 6 agosto

Don Bosco Fossone (Incerti): lunedì 6 agosto

Tirrenia: (Martinelli): lunedì 13 agosto



Seconda Categoria (16 settembre)



Romagnano Calcio (Alberti): lunedì 30 luglio

Atletico Carrara (Bigarani): lunedì 6 agosto

Fivizzanese (Poggi): domenica 12 agosto

Filvilla (Albareni): lunedì 6 agosto

Filattierese (Bambini): giovedi 9 agosto

Monti (Bartolini): giovedi 16 agosto

Ricortola (Bertelloni): mercoledì 8 agosto

Monzone (Guelfi/Montani): giovedì 16 agosto

Cerreto (Bertelloni): lunedi 6 agosto

Podenzana (Angeli): venerdi 10 agosto

Mulazzo (Bellotti): lunedì 20 agosto