“Memorial Cristina Raspini”, si gioca sabato 25 agosto

Provincia - Consueto appuntamento di calcio dilettantistico di mezza estate presso lo stadio “Cipriano Incerti” di Ceparana, in programma la quinta edizione del Memorial Cristina Raspini, manifestazione organizzata dalla locale società Asd Ceparana.



Inedita la formula di questa edizione dove al via sono quattro le squadre partecipanti, Ceparana, Serricciolo, Ricortola e Spartak Apuane. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 17,30, di fronte i rossoneri del Ceparana guidati dal neo allenatore Raimondo Bottigliero contro i massesi del Ricortola, compagine che partecipa alla Seconda Categoria toscana, allenati da Paolo Bertelloni. A seguire il secondo incontro tra i lunigianesi del Serricciolo (prima categoria toscana) di mister Paolo Bertacchini, tornato sulla panchina dei giallo blu dopo l’esperienza al Magra Azzurri, opposti allo Spartak Apuane, formazione partecipante alla Terza Categoria e allenata da Paolo Ulivi.



La formula è quella della gara secca, ogni partita è di 40’ (suddivisa in due tempi da 20’), in caso di parità calci di rigore. Le due perdenti disputeranno il terzo e quarto posto mentre le vincenti si affronteranno per l’assegnazione del trofeo. Si rammenta che la scorsa edizione ad alzare il trofeo è stata la Fezzanese (Eccellenza) di mister Gabriele Sabatini che fece man bassa sulle avversarie Ceparana e Filvilla.



Programma e calendario gare:



Ore 17,30 Ceparana-Ricortola

Ore 18,10 Serricciolo-Spartak Apuane

Ore 18,50 finale 3°/4°posto

Ore 19,30 finale 1°/2° posto

Al termine rituale premiazione



