Taccuino elettorale di domani

Provincia - Zubbani. Gli appuntamenti elettorali di Angelo Zubbani nella giornata di mercoledì 21 febbraio

Angelo Zubbani, capolista alla Camera per INSIEME nella Circoscrizione Toscana 1 (Massa Carrara, Lucca, Pistoia, Prato) nella giornata di mercoledì 21 febbraio, ha in agenda numerosi incontri e appuntamenti in diverse zone del Collegio.

La mattinata sarà dedicata a incontri e visite programmate in alcuni laboratori di marmo.

Nel pomeriggio, dalle 14.30, negli studi di TV Prato intervista e successivamente dibattito in diretta con i candidati del collegio.

Alle 18.30 incontro con il Partito Repubblicano Italiano di Carrara nella sede comunale del PRI in viale XX Settembre ad Avenza.

Alle 21 Iniziativa elettorale in Lunigiana.



Ferri. Cosimo Maria Ferri sarà dalle ore 9.00 alle 10.00 alla Purple, in via Passo della Volpe 110 a Carrara per un giro nell'azienda, dalle 10.00 alle 10.30 al Mollifico Apuano in via Tinelli 55 a Massa per un giro in azienda.

Dalle 14.15 alle 16.15 sarà impegnato in una visita alle zone colpite dall'esondazione del torrente Carrione del 2014, accompagnato da Ivo Zaccagna del Comitato Alluvionati.

Dalle 20 alle 21, sarà a Nazzano presso la Parrocchia di Nazzano per un incontro/dibattito sul tema del territorio.



Fattori. Giovedì 22 febbraio alle ore 18 il consigliere regionale Tommaso Fattori con i candidati di Potere al Popolo in un'iniziativa sul diritto alla casa.