Nuovo Pignone, Ferri: `Nuovo Governo deve portare avanti impegno`

Provincia - "Il nuovo Governo avrà il compito di proseguire l'impegno assunto dal Ministero dello Sviluppo Economico nell'Accordo di programma Galileo e nel relativo addendum siglato con la Regione Toscana e Nuovo Pignone per sostenere l'attività di ricerca e sviluppo.

Un intervento di 65 milioni di euro di cui 20,8 milioni di risorse pubbliche così ripartite: 13 milioni stanziati dal Governo e 7,8 dalla Regione. La restante parte dall'azienda.

Con questa intesa sarà possibile incrementare l'occupazione, favorire l'indotto e stimolare la crescita.

Sono investimenti importanti con i quali il Governo e la Regione si sono impegnati a garantire il proprio contributo finanziario e operativo, attraverso investimenti in settori chiave della politica industriale favorendo la competitività con programmi di industria 4.0 e nuove strategie energetiche.

In particolare, si interviene per sostenere lo sviluppo di nuove tecnologie e innovazioni nel campo delle turbine e dei compressori centrifughi.

L'accordo prevede, inoltre, una stretta collaborazione e coordinamento tra i attori istituzionali coinvolti.

Questa è la strada da seguire per dare risposte concrete e per fare chiarezza nell'interesse dei lavoratori e delle imprese coinvolte.

Occorre adesso che si prosegua in questa direzione dando seguito agli impegni assunti dalle Istituzioni. Solo così potrà garantirsi sviluppo ed occupazione"



Cosimo Maria Ferri

Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia