Morte Gussoni, Rossi: «Amministratore capace sempre impegnato per la comunità»

Provincia - Il presidente della Toscana Enrico Rossi ha espresso le condoglianze, anche a nome di tutto il governo regionale, alla famiglia di Franco Gussoni, ex presidente della Provincia di Massa-Carrara ed ex sindaco di Pontremoli scomparso ieri all'età di 69 anni. Nel telegramma Rossi lo ricorda come "un amministratore capace, non solo nel periodo in cui è stato presidente dell'IRPET ma anche come presidente di Provincia e sindaco, impegnato in favore della comunità, in particolar modo nell'affermare i valori della concertazione e della partecipazione".



Rossi esprime la sua vicinanza ai famigliari "in questo momento di profondo dolore e per il vuoto che Franco lascia, ma certo che il suo esempio e l'impegno al servizio delle istituzioni resterà sempre vivo nei cuori delle persone che l'hanno amato e dei cittadini che l'hanno conosciuto ed apprezzato".