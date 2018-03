Decisivo l'elezione di Marianna Madia nel collegio di Roma

Martina Nardi ha ottenuto il seggio alla Camera. Anche se manca l'ufficialità con i risultati ottenuti dal Pd a Roma con la vittoria di Marianna Madia al collegio uninominale Roma Quartiere Montesacro si libera un posto a disposizione del Pd nel collegio Toscana 1 in cui la Madia era capolista. Il posto è di Martina Nardi che nel listino era in terza posizione.



Questo il commento della Nardi affidato ad un post su Facebook:"Anche se sono stata eletta alla Camera dei Deputati, oggi provo amarezza e non felicità. Il dato elettorale per il PD è impietoso. Abbiamo sonoramente perso ,andremo all’opposizione perché il responso elettorale va rispettato. Ringrazio i segretari di circolo, gli iscritti, i militanti e i simpatizzanti che hanno dato il cuore per la campagna elettorale . Grazie agli elettori che ci hanno dato il loro voto .

Ci abbiamo provato e continueremo a farlo perché le buone idee non muoiono mai! Grazie"