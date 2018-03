Elezioni 2018, intervista a Chiara Geloni (LeU): «Riscriviamo la Fornero»

«Provincia, serve un piano d'investimenti che stimolino l'occupazione. E una legge sui beni estimati»

Provincia - Chiara Geloni è giornalista. È stata redattrice de Il Popolo, vice direttore del quotidiano Europa, quindi direttore di Youdem e portavoce di Pierluigi Bersani.



La scelta di candidarsi è stata collettiva o individuale, immediata o meditata?

Mi è stato chiesto da esponenti del territorio, è stato un onore: è bello rappresentare i luoghi in cui si è nati. Ho detto che in caso di necessità non mi sarei tirata indietro, non ci ho pensato a lungo.



Lei ha scritto che Carrara “sa di essere stata giovane e bellissima (…) ma conosce il rumore delle serrande che chiudono per non riaprire e delle sirene che annunciano un'altra tragedia alle cave”. Il suo piano per dare respiro alle attività commerciali?

Penso che si debba rilanciare l’occupazione in questo territorio, e con urgenza: abbiamo dati che non sono in linea con la Toscana e le province del centro nord. Bisogna intervenire con un piano d’investimenti che stimolino la ripresa dell’occupazione, impedendo che le risorse del territorio restino concentrate nelle mani di pochi. Con quell’immagine avevo in mente delle zone ben precise della nostra città, emblematiche delle molte cose che non vanno.



Quanto alle sirene in cava: parlando di lavori usuranti, ha detto che sotto questo aspetto la riforma Fornero “andrebbe riscritta”. Come?

La posizione di Liberi e uguali è che la legge Fornero non vada abolita, ma riscritta in due punti: il primo, quello dei lavori usuranti. In parte è già stata corretta sotto quest'aspetto, ma noi riteniamo che sia stato fatto troppo poco: lo status di lavoro usurante debba essere accordato in modo più ampio. L’altro punto è quello degli “scalini”, dei meccanismi di adeguamento automatico alla salita dell’aspettativa di vita: con uno scalino ogni due anni si costringerà la gente a lavorare fino a ottant’anni. Le coperture vanno trovate, facendo delle scelte strategiche; il problema non è secondario.



L’ambiente è uno dei punti cardine del programma di LeU. Qual è la vostra posizione rispetto alla “scomparsa” delle montagne, all’escavazione selvaggia? E ai beni estimati?

È necessaria una strategia rispettosa dell’ambiente, l’estrazione deve svolgersi in modalità rispettose per la comunità. Sui beni estimati, la Corte costituzionale ci ha indicato la strada: ci vuole una legge nazionale. Spero che nel prossimo parlamento ci siano rappresentanti del territorio che se ne facciano promotori; io m’impegno a farlo. Le cave non possono essere dei paradisi fiscali, le ricchezze vanno gestite secondo una legislazione moderna.



Ha detto di confidare ancora nell’idea fondante di un partito di centrosinistra “progressista e plurale”. Lei crede, realisticamente, nella possibilità di realizzare quest’ambizione fuori dal PD, o che il PD di oggi possa e magari debba cambiare?

Se avessi pensato che il PD potesse ancora cambiare ci sarei rimasta. Prima di andarmene l’ho sperato a lungo, ma ho dovuto prendere atto che in questo PD sempre più piccolo e sempre più renziano per me non ci fosse più posto. Io continuo a pensare che questo Paese debba essere governato da un centrosinistra moderno, innovativo, che abbia in mente una società di liberi e uguali fondata sulla Storia della nostra costituzione. Adattandosi ai tempi, che sono diversi da quelli in cui è nato l’Ulivo.