«Troppi problemi nella sanità apuana». Asl bersagliata da destra a sinistra

Ambulanza alla Partaccia, meningite e il presidio di emergenza territoriale di Aulla. Intervengono Benedetti e Bergamini (Fi) e Dalle Lucche (Partito Comunista)

Provincia - Negli ultimi giorni la politica, da destra a sinistra, ha preso di mira l'Asl Toscana Nord Ovest su varie questioni. Dal centrodestra a intervenire sono il presidente del Consiglio comunale massese, Stefano Benedetti e la deputata di Forza Italia Deborah Bergamini.



«Sto seguendo con attenzione – ha scritto Benedetti – la vertenza in atto tra il sindacato dei medici 118 S.M.I. – SNAMI di Massa Carrara l’Asl e la Regione che sta registrando una sensibile attività mediatica med oltre ad essere seguita molto da vicino dalla collettività e da forse sociali . Motivo: l’Asl ha tolto il medico 118 sostituendolo con un infermiere h24 dalla postazione di Partaccia per i mesi di luglio ed agosto dove le presenze in quella località turistica per campeggi, stabilimenti balneari ed altro sfiorano migliaia di unità. Da dire che l’ambulanza di Partaccia in pratica serve anche Marina di Massa e di Carrara. Non vogliamo qui fare commenti su questa opportunità Per ora è toccato a Partaccia ma in un prossimo futuro potrebbe accadere che tutto il comprensorio apuano Lunigiana compresa rimanga senza medico 118. Ricordiamo che l’istituzione di questo servizio è prevista da una legge nazionale e non è certo compito di una Asl o della Regione togliere il tutto dalla sera alla mattina. Adesso si riferisce che su questa “organizzazione” esiste un atto deliberativo della nostra mega azienda sanitaria concernente l'impiego degli infermieri al posto dei medici nelle postazioni estive di Marina di Massa, Marina di Vecchiano, Marina di Pisa, Marina di Castagneto Carducci. Desidero leggerla. Per questo ho inviato una formale richiesta di acquisizione dell’atto alla dottoressa Maria Teresa e Lauretis - direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest». Benedetti ha chiesto a ogni altra documentazione in merito: eventuali determine dirigenziali, atti regionali ed altro.



Sempre sul fronte centrodestra Deborah Bergamini: “Da troppo tempo emergono disservizi e malfunzionamenti nella sanità massese. Sembra non interessare a nessuno, ma ai cittadini sì. È di questi giorni la polemica sulle attese inaccettabili di fruizione dei servizi chirurgici del reparto di Urologia del Noa e sul caso di meningite B che ha colpito un uomo di 56 anni di Carrara,” dichiara la deputata di Forza Italia Deborah Bergamini, che aggiunge: “Noi di Forza Italia denunciamo da tempo le carenze delle strutture sanitarie massesi, che sottopongono pazienti e personale a disagi e difficoltà oggi non sono più tollerabili. Positivo è il fatto che un sindacato denunci la condizione del Noa (Uil, ndr), mentre altri sembrano molto meno preoccupati.” Bergamini interviene anche sul fattore meningite: “Adesso si ripresentano nuovamente casi di meningite, meningococco B per esser precisi. Caso analogo si è verificato anche in Provincia di Pistoia, il 12 di luglio scorso . E’ urgente che la Regione Toscana guardi in faccia la situazione anziché ignorarla e si attivi per tutelare pazienti e personale: convochi un tavolo urgente con le istituzioni locali, l’ azienda Sanitaria e le commissioni sanità dei Comuni interessati, al fine di esaminare e risolvere le carenze appena descritte. Sono disponibile a portare il mio contributo di parlamentare locale“.



Da sinistra, invece, interviene il Partito Comunista di Massa con Giuseppe Dalle Lucche: "Siamo venuti a conoscenza della situazione in cui sono costretti a lavorare da circa 3 anni gli operatori del PET (presidio emergenza territoriale) di Aulla, diversi utenti dell'ambulatorio hanno più volte fatto presente le condizioni malsane e proibitive in cui lavorano gli operatori i quali facendo salti mortali cercano di garantire un servizio adeguato alle esigenze della popolazione che si è ritrovata privata del suo pronto soccorso con l'avvento dell'ospedale unico Apuano. Analizzata la situazione abbiamo constatato che gli operatori hanno a disposizione pochi mezzi e mal ridotti e tanto vale anche per gli strumenti a loro disposizione e la cosa più proibitiva per il loro servizio è la struttura, attualmente il PET si trova alla casa della Salute dopo che è stato trasferito dalla sede della croce bianca, in questa attuale sede non ci sono ne gli spazi ne le condizioni igenico-sanitarie adatte per lo svolgimento dell'attività di primo soccorso e manca anche la sicurezza per gli operatori medici che nel turno notturno rischiano come gia è accaduto di ritrovarsi aggrediti da malintenzionati. Come Partito Comunista pensiamo che la sanità (di qualità) deve essere un diritto fondamentale alla base della società e troviamo molto vergognosa la situazione in cui lavorano gli operatori e anche le condizioni in cui gli utenti vengono accolti. Chiediamo un immediato interesse da parte della direzione dell'azienda ASL Massa Carrara con un sopralluogo nell'ambulatorio e proponiamo il temporaneo spostamento del PET nella sede della croce bianca di Aulla che sicuramante è più idonea all'attività ed anche più sicura in quanto provvisto di videosorveglianza".