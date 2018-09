Arresti in Provincia e Genio civile, interviene il deputato leghista Manfredi Potenti: «il contesto politico in cui è maturata la spavalderia e la naturalezza di simili condotte è fortunatamente ormai in declino»

Provincia - «Esprimo vivo compiacimento per l'operazione investigativa condotta dalla Procura di Massa-Carrara che ha portato a scoprire il più vasto numero di dipendenti pubblici assenteisti mai sin ora individuati, in un unica attività investigativa, in Toscana». A dirlo è il deputato della Lega Manfredi Potenti che interviene sul clamoroso caso dei dipendenti assenteisti di Provincia e Genio civile che si è concluso con 26 arresti e 70 indagati.



«Se da una parte – prosegue Potenti – è vivo, appunto, il piacere di poter estromettere dal contesto pubblico i possibili ed infedeli lavoratori, dall'altra preoccupa e non poco il danno di immagine prodotto. Tuttavia, il contesto politico in cui è maturata la spavalderia e la naturalezza di simili condotte è fortunatamente ormai in declino».



«Con la Lega al governo delle città – sottolinea il deputato – e, presto, della Regione, tali comportamenti non potranno minimamente venir tollerati ed anzi, ulteriormente avversati a livello normativo e disciplinare. Plauso quindi al Procuratore Capo Aldo Giubilaro e alla sua struttura, nella speranza che i posti sin ora occupati dagli sfaccendati funzionari indagati, possano venir presto finire in concorso ed occupati da candidati giovani, volenterosi e presenti».