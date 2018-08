Esportazioni in calo a Massa-Carrara: -10% nel 2017

I dati sull'economia provinciale sono riportati nel focus regionale di Ires Toscana e Cgil

Provincia - Nel 2017 le esportazioni della provincia sono cadute del 10,3% rispetto all’anno precedente, e questo dato ha avuto effetti negativi di trascinamento sia rispetto alla crescita del valore aggiunto industriale (+0,9% contro una media regionale del +0,7%) che del valore aggiunto totale (+0,5% contro una media del +0,6%). È quanto riporta il focus sull'economia regionale elaborato da Ires Toscana per conto della Cgil.



Non si tratterebbe di un dato preoccupante, è spiegato nel rapporto, dato che le esportazioni apuane sono dominate da quelle dell’azienda metalmeccanica leader locale, la Bhge (ex-Nuovo Pignone), se non fosse per l’incertezza che domina il mercato su cui essa opera (infrastrutture per estrazione e trasporto di petrolio e gas).



Grazie alla diminuzione dell’offerta di lavoro, la disoccupazione è in leggero calo (-3,9%) e quindi non sono cresciute le tensioni sul mercato del lavoro. La cassa integrazione è non solo in regresso (-39%), ma è anche la più bassa della Toscana in rapporto all’occupazione dipendente (0,6%). Un (debole) segnale di criticità potrebbe essere costituito dalla dinamica del reddito disponibile per le famiglie, che seppure in aumento non troppo distante dalla media regionale (1,3% rispetto a 1,5% manifesta la dinamica più modesta della regione. Nel medio periodo (2013-2018) la performance del valore aggiunto dovrebbe ancora essere abbastanza positiva (+4,05%), nonostante il calo dell’export (-29%).