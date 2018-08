Ubriachi alla guida, droga e ricettazione: denunciate 9 persone

Sono i risultati della notte scorsa dell'operazione "Estate sicura" in tutta la provincia di Massa-Carrara

Provincia - Prosegue l’operazione “Estate sicura” da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Massa Carrara che, nella notte, hanno effettuato una massiccia operazione di controllo straordinario del territorio. Contrasto ai reati predatori, sicurezza nei locali, nei luoghi di ritrovo e sulle strade e nei luoghi della movida: questi gli obiettivi principali delle verifiche effettuate dai militari dell’Arma.



I controlli, oltre a tutta la fascia costiera, hanno riguardato anche il territorio della Lunigiana ed hanno visto impiegati 55 Carabinieri del Comando Provinciale, supportati nelle verifiche dei locali da unità del Nucleo carabinieri Ispettorato del Lavoro di Carrara, del Nas di Livorno e dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Massa-Carrara.



Effettuati numerosi posti di controllo nel corso dei quali sono state identificate 179 persone e verificato 94 veicoli; 3 giovani neo-patentati sono stati segnalati alla Prefettura per guida in stato di ebbrezza poiché, sottoposti ad alcoltest, hanno fatto registrare un tasso alcolemico superiore al limite consentito per legge; 1 giovane è stato invece segnalato per il possesso di 10 grammi di hashish.



Per quanto riguarda le persone segnalate alla Procura della Repubblica, 4 giovani sono stati denunciati per ubriachezza perché, in stato di evidente alterazione alcolica, stavano creando disturbo; 1 persona per guida in stato di ebbrezza, per aver superato notevolmente il tasso di alcol consentito alla guida; 1 giovane, trovato in possesso di un cellulare rubato, è stato denunciato per ricettazione; 1 altro è stato segnalato per disturbo del riposo delle persone. Denunciati infine 2 gestori di locali per violazioni riscontrate nel controllo degli stessi.

Fra le numerose contravvenzioni, sanzionata anche una donna che, a Marina di Massa, ha violato l’ordinanza comunale per il contrasto alla prostituzione.