Troppo caldo, operai a rischio colpi di calore. I sindacati chiedono la tregua

Cgil e Uil di Massa-Carrara: «È ora di dimostralo con i fatti e non con le parole che la salute e la sicurezza dei lavoratori sono la priorità»

Provincia - Le segreterie provinciali di Fillea-Cgil e Feneal-Uil fanno un appello a tutte le aziende del settore delle costruzioni, cave laboratori segherie e piazzali edili e chi lavora all'aperto: «È il momento di dimostrare – hanno scritto, rivolgendosi agli imprenditori – che ci tenete alla sicurezza dei lavoratori e il modo migliore per farlo, in questo momento di elevate temperature e alta percentuale di umidità, è quello di ridurre in modo sensibile l'orario di lavoro. E impensabile con queste temperature lavorare per otto ore. I colpi di calore mettono a repentaglio la sicurezza di tutti. E' ora di dimostralo con i fatti e non con le parole che la salute e la sicurezza dei lavoratori sono la priorità. Il Ministero della Salute come riportato nel sito sui colpi di calore nel citare le categorie di lavoratori a rischio ci mette anche i nostri, prevedendo alcune prescrizioni come tra l'altro la ASL locale ha già fatto sin dal mese di giugno. Comunque noi vigileremo e se dovessimo avere notizie di attività che si svolgono nelle ore più calde lo segnaleremo agli uffici competenti e chiederemo una ispezione immediata».