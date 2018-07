Sopprimere il Tribunale di Massa? Le voci si rincorrono in Procura

Ne ha parlato il procuratore capo Aldo Giubilaro nel corso dell'incontro col senatore Mallegni per affrontare i problemi della giustizia apuana

Provincia - Sopprimere il Tribunale di Massa? Le voci si rincorrono tra i corridoi del Palazzo di giustizia e della Procura. Ancora non c'è una conferma ufficiale, né un documento, ma della cosa ne ha parlato in conferenza stampa il procuratore capo Aldo Giubilaro che ha incontrato il senatore di Forza Italia Massimo Mallegni per affrontare i nodi dell'amministrazione giudiziaria apuana.



«Non è una notizia certa – ha detto Giubilaro – non esistono provvedimenti, ma sono anni che sento queste voci. E non vorrei che diventassero un'alibi per evitare di risolvere il problema della carenza di personale all'interno del Tribunale e della Procura». Sì, perché i numeri snocciolati da Giubilaro sono allarmanti circa l'assenza di almeno cinque magistrati, fondamentali per il funzionamento della macchina giudiziaria che possa dare risposte veloci ai cittadini. Alla Procura di Massa mancano almeno due sostituti procuratori mentre al Tribunale almeno tre. L'ottimale, però, sarebbe l'ingresso di sette nuovi magistrati. Giubilaro ha voluto evidenziare comunque che, nonostante questa grave situazione, i magistrati apuani sono molto produttivi. «Dai dati riferiti agli anni 2006-2010 – ha specificato il capo della Procura – ogni magistrato depositava all'anno 766 sentenze, contro per esempio le circa 400 del tribunale di Genova. Il carico di lavoro è alto e qui lavoriamo di più sia in termini quantitativi che qualitativi. In passato ho fatto varie segnalazioni ai governi, ma nessuno mi ha risposto». Per questo Giubilaro ha detto di apprezzare questa visita di Mallegni il quale si è impegnato a incontrare il ministro della giustizia Alfonso Bonafede per cercare di risolvere il problema.



«Se la giustizia non funziona, è lenta, è anche una questione matematica. Il carico di lavoro dei Tribunali, e parlo per conoscenza diretta, non consentono alla giustizia di essere rapida. C’è bisogno di più magistrati, giudici e personale, di mezzi e strumenti adeguati: non ci si può sempre e solo affidare alla buona volontà. Il sistema funziona, ed io posso testimoniarlo, ma deve essere messo nelle condizioni». È quanto ha detto il senatore e vice presidente del gruppo di Forza Italia a Palazzo Madama, Massimo Mallegni. Il tre volte sindaco di Pietrasanta, eletto nel collegio Massa-Carrara–Lucca ha iniziato dal Tribunale e dalla Procura il giro istituzionale nella provincia.



«Al procuratore Giubilaro – ha affermato – mi lega, insieme ad una profonda stima anche amicizia. Procura e Tribunale sono la casa della giustizia. Chiudere il tribunale? La trovo una assurdità. Deve conservare la sua centralità. Le richieste del procuratore sono ben note in materia di personale. Me ne interesserò». Restando in materia di giustizia Mallegni ha ricordato di essere il primo firmatario del disegno di legge sulla legittima difesa per la modifica del discusso articolo 55 oltre che della modifica al codice di procedura penale in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione. «Per un certo periodo della mia vita – ha ricordato scherzando sulle sue note vicende giudiziarie – il mio mestiere era quello dell’imputato. La giustizia è un tema che mi sta quindi molto a cuore. Se legislatore producesse leggi chiare e non interpretabili sarebbe più facile ed i processi più veloci». E sul neo sindaco di Massa: «Con l’elezione di Persiani il mio lavoro sarà sicuramente più agevolato: ci stiamo già sentendo per una serie di temi quasi tutte le settimane». Infine una battuta sul governo: «Forza Italia non è all’opposizione. Forza Italia rappresenta una minoranza. Noi governiamo nell’ottica di un punto di vista. Per certi versi sono più forze di opposizione Lega e M5S che noi di Forza Italia».