Maltempo, giovedì allerta gialla per temporali su Massa-Carrara

L'ha emessa la sala operativa della Protezione civile regionale: possibili grandinate e colpi di vento

Provincia - Un peggioramento delle condizioni meteo causerà isolate precipitazioni, anche temporalesche, sulle zone nord occidentali della Toscana, compresa la provincia di Massa-Carrara. Per questo la Sala operativa unica della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per pioggia e temporali forti che interessa la Lunigiana, la Versilia e le foci del Serchio e dell'Arno. I fenomeni saranno possibili nelle zone indicate a partire da stanotte fino a domattina.



Ecco la descrizione dei fenomeni previsti per la giornata di domani: a partire dalla mezzanotte alle ore 12.00 di giovedì 30 agosto possibilità di isolati temporali, anche di forte intensità, sulle zone di nord ovest associati a possibili grandinate e colpi di vento; nel pomeriggio rovesci o temporali a carattere sparso o isolato possibili sulle zone interne, con occasionali grandinate e colpi di vento.



Per informazioni più dettagliate e per le norme di comportamento da tenere in occasione di tali fenomeni consultare la pagina www.regione.toscana.it/allertameteo.