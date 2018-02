Maltempo, codice giallo per rischio idrogeologico e neve fino alla mezzanotte di mercoledì

Si attendono forti nevicate in Lunigiana

Provincia - Una perturbazione in avvicinamento all'Italia, interesserà anche la Toscana facendo scattare un codice giallo per rischio idrogeologico e neve dalle 13 di oggi, martedì 6 febbraio, alle 23,59 di domani, mercoledì, su gran parte della regione centromeridionale, in Garfagnana, Lunigiana e sull'Appennino Tosco-romagnolo.



In particolare, oggi piogge sparse generalmente di debole o moderata intensità sono possibili su tutte le aree, ma in maniera più frequente e probabile sulle zone centro-meridionali della regione e in Arcipelago dove localmente potranno assumere anche il carattere di rovescio o temporale isolato. I fenomeni saranno in attenuazione nella serata di domani.



Atteso anche vento di Scirocco, oggi, martedì, con raffiche fino a 70-80 km/h, sull'Arcipelago meridionale e costa meridionale e vento da est/nord-est su quello a nord dell'Elba, sulla costa settentrionale e sui rilievi appenninici.



Su gran parte del resto della regione possibili raffiche da nord-est fino a 50-60 km/h. Oggi, martedì, e domani saranno possibili nevicate sull'Appennino settentrionale oltre i 700 metri di quota, specialmente sui versanti orientali. Quota neve generalmente oltre i 1000 metri sull'Appennino orientale (provincia di Fi e Ar), in abbassamento di quota domani fino a circa 800 m.