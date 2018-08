«Minacce e intimidazioni da aziende del marmo durante le indagini»

L'ha segnalato il Procuratore Aldo Giubilaro nel corso della cerimonia per la consegna delle lettere di encomio ai militari della Capitaneria di Porto di Marina di Carrara

Provincia - «Abbiamo vinto forme di minacce e omertà nel corso dell'operazione della Capitaneria di Porto di Marina di Carrara nei confronti di aziende del marmo che smaltivano rifiuti in modo illecito per farli arrivare nei corsi d'acqua e in mare». Sono le parole pronunciate dal procuratore capo di Massa-Carrara, Aldo Giubilaro, nel corso della cerimonia per la consegna degli attestati di merito agli uomini della Guardia Costiera. Un concetto ribadito proprio in quegli attestati: «Minacce e intimidazioni alla Capitaneria di porto di Marina di Carrara» è scritto nelle lettere di encomio per quell'operazione antinquinamento che ha riguardato aziende del marmo di Massa e Carrara e che ha portato al sequestro di 4 impianti e la denuncia di 17 imprese.



E, nel corso della cerimonia, a cui hanno preso parte il comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto, l'ammiraglio Giovanni Pettorino, il direttore marittimo della Toscana, il contrammiraglio Giuseppe Tarzia e il personale della Capitaneria di porto di Marina con il comandante Maurizio Scibilia e il vice Alessandro Russo, è emerso che durante le indagini dei militari da alcune aziende sarebbero arrivate minacce e intimidazioni all'indirizzo dei militari della Capitaneria.