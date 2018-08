È allerta arancione fino alle 13 di domenica: alcuni consigli

Il Comune di Carrara evidenzia alcuni accorgimenti utili in caso di forti piogge

Provincia - È stato emesso dalla Regione Toscana l’avviso di allerta codice arancio per il rischio temporali forti e rischio idrogeologico dalle ore 21 di oggi sabato 25 agosto fino alle 13 di domenica 26 agosto. L’allerta arancio è preceduto da allerta codice giallo attualmente in corso anche per venti forti e mareggiate in vigore fino alle 13 di domani. Si raccomanda prudenza e attenzione, e di attuare le norme di auto-protezione previste dal piano di protezione civile del Comune di Carrara.



Si raccomanda di non dormire nei piani interrati, di non parcheggiare le auto in prossimità degli argini dei fiumi e sigillare le aperture delle porte. Si ricorda che in concomitanza con l’inizio del codice arancione sarà operativo il Centro operativo comunale della Protezione Civile in piazza 2 Giugno.



Già da qualche giorno, in vista delle piogge, Amia ha avviato una pulizia straordinaria dei tombini per agevolare il deflusso delle acque meteoriche. Gli interventi proseguiranno anche successivamente.