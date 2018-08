San Lorenzo, una notte di fuochi d´artificio al mare e alle cave

Saranno due gli spettacoli pirotecnici del 10 agosto in terra apuana

Provincia - Non solo stelle cadenti. Anche fuochi d'artificio per tutti i gusti nella notte di San Lorenzo, il 10 agosto, in terra apuana. A Marina di Massa, in località Partaccia, sulla spiaggia libera di via Baracchini ci sarà il consueto spettacolo pirotecnico di San Lorenzo che prenderà il via a partire dalle 22.



A Carrara invece i fuochi si svolgeranno sulle cave di marmo di Torano, nell'ambito della rassegna Torano Notte e Giorno. Quindi non solo arte e cultura, la rassegna d’arte contemporanea in corso fino al 13 agosto nel borgo dei cavatori di Carrara promossa dal Comitato Pro Torano per la direzione artistica di Emma Castè con il patrocinio del Consiglio Regionale della Toscana e del Comune di Carrara con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, Fondazione Marmo e di molte aziende lapidee è pronta a colorare il cielo di Carrara con i fuochi d’artificio “sparati” dalla cava Calacatta di Borghini e donati alla comunità toranese da Cava Rugetta, Marbo Srl e Calacata Crescola Srl. L’appuntamento è in agenda venerdì 10 agosto intorno alle ore 21.00.

Uno show che corre in parallelo a “Torano Notte e Giorno” e che accompagna il ricco calendario di eventi allestito per intrattenere turisti e visitatori durante la passeggiata tra opere, installazioni, cantine, piazzette e vicoli. I fuochi saranno visibili sia dal borgo che dal centro storico di Carrara. Attivato anche un bus navetta per facilitare l’accesso al borgo ed evitare incolonnamenti e congestionamento del traffico con partenza e ritorno dal parcheggio Fuori Porta, San Martino e Grazzano, apartire dalle 19.30. Ultima corsa alle 23.30. Corsa prevista ogni 20 minuti.

Da non perdere, per gli appassionati del buon cibo, gli eventi enogastronomici. Per informazioni e programma www.toranonottegiorno.it oppure alla pagina ufficiale Facebook.