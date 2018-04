Provincia - L'Azienda USL Toscana nord ovest comunica che dalle ore 14 di venerdì 13 aprile e per tutta la giornata di sabato 14 aprile non saranno disponibili alcuni servizi legati alla medicina di base: scelta e revoca del medico (non sarà disponibile neppure la funzionalità on line), esenzioni per patologia e rilascio tesserino Stranieri Temporaneamente Presenti (STP).



L'interruzione di queste attività è necessaria per un aggiornamento del software. E' prevista la ripresa della normale operatività a partire dalle ore 7 di lunedì 16 aprile