Emergenza sangue a Massa-Carrara: donatori indispensabili

L'appello del centro trasfusionale: grave carenza dei gruppi sanguigni zero positivo e zero negativo, ma anche di A e B negativi

Provincia - Nuovo appello del direttore del Centro Trasfusionale di Massa e Carrara alla donazione di sangue. La dottoressa Anna Baldi nel rinnovare l'invito ai donatori, precisa che sul nostro territorio, e più in generale, nella Regione Toscana, persiste una grave carenza di sangue, in particolare dei gruppi sanguigni zero positivo e zero negativo, ma anche di A e B negativi, fermo restando che tutti i gruppi di sangue sono necessari.



"Si rende indispensabile" - precisa Baldi - "l'attivazione dei donatori". "Dobbiamo evitare possibili blocchi di attività nei nostri ospedali; per questo esortiamo le Associazioni di Volontariato Avis e Fratres del nostro territorio ad intensificare la chiamata dei donatori e di tutti i cittadini in buona salute a recarsi al Centro Trasfusionale più vicino alla propria residenza". L'Asl ricorda che i Centri trasfusionali nella nostra Provincia hanno sede presso l'ospedale Apuane di Massa e negli ospedali di Pontremoli e di Fivizzano.



Negli ospedali il sangue è una necessità quotidiana. Ogni volta che si verifica una carenza di sangue, diventa drammatica non solo la gestione di eventi eccezionali come i disastri o gli incidenti, ma anche e soprattutto la quotidiana attività sanitaria che coinvolge la maggior parte degli interventi chirurgici, di alta specialità della cardiochirurgia, l'attività del pronto soccorso, le terapie oncologiche contro i tumori e le leucemie, le anemie di carattere medico, i trapianti di organo e di midollo osseo. E senza la disponibilità di sangue, in particolare, l' attività delle sale operatorie sarebbe bloccata.



È possibile prenotare la donazione presso le propria associazione di riferimento territoriale Avis e Fratres, o direttamente presso il Centro Trasfusionale di Massa ospedale Apuane 0585/498236- 498235; presso il Centro Trasfusionale di Pontremoli 0187/462225-227 e di Fivizzano 0585/940232 dalle ore 11 alle ore 13.



Infine dal centro trasfusionale ricordano l'importanza della donazione di plasma; infatti il plasma donato è utilizzato nei pazienti che vanno incontro a importanti interventi chirurgici, come gli interventi al cuore, nelle emergenze emorragiche del pronto soccorso, per i pazienti in terapia intensiva, o ancora per la produzione di molti farmaci salvavita, come i fattori della coagulazione o le immunoglobuline



Donare il sangue e il plasma è un modo concreto di esprimere la solidarietà verso il prossimo, perché donare salva la vita ai pazienti; inoltre donare sangue fa bene anche agli stessi donatori, perchè grazie ai controlli effettuati è possibile avere sempre sotto controllo anche la propria salute.