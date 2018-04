Aprile, mese dedicato alla donazione di plasma presso i Centri Trasfusionali

"Il plasma donato serve per i pazienti che vanno incontro a importanti interventi chirurgici, come gli interventi al cuore, oppure nelle emergenze emorragiche del pronto soccorso"

Provincia - da domani 5 aprile e per tutto il mese, nei centri trasfusionali della Asl Toscana nord ovest, nell'ambito di Massa e Carrara e Lunigiana si terranno i PLASMADAY, questo il calendario per chi vorrà donare:



presso il Centro Trasfusionale di Pontremoli

- giovedì 5 aprile dalle ore 8 e fino alle ore 18;

presso il Servizio Trasfusionale di Massa

- venerdì 13 aprile dalle ore 8 alle ore 18;

presso il Centro Trasfusionale di Fivizzano

- giovedì 19 Aprile dalle ore 8 alle ore 18.



Si dice soddisfatta dell'iniziativa Anna Baldi, responsabile del Servizio trasfusionale dell'Azienda USL Toscana nord ovest per l'ambito di Massa e Carrara che vuol far giungere il suo ringraziamento alle Associazioni per il dono AVIS e FRATRES della Provincia, ai donatori e al personale sanitario impegnato nell'organizzazione di queste giornate.

La drssa Baldi ricorda: "il plasma è un emocomponente molto importante, contiene infatti proteine e fattori nobili della coagulazione; nella donazione di plasma, plasmaferesi, viene trattenuta solo la parte liquida del sangue, mentre vengono reinfusi al donatore globuli rossi e piastrine"



"Per questo motivo - afferma inoltre la drssa Baldi - la donazione di plasma non abbassa le riserve di ferro e può essere effettuata ogni 14 giorni. E' particolarmente indicata per le donne in età fertile, gli sportivi, e per tutti i donatori che possono donare senza dover ridurre troppo le riserve di ferro".



E' bene ribadire che tutti i gruppi sanguigni sono pregiati per la donazione del plasma, e fra questi ricordiamo che il plasma di gruppo AB è universale, cioè puo' essere distribuito a tutti i pazienti, indipendentemente dal gruppo del sangue.



Il plasma donato serve per i pazienti che vanno incontro a importanti interventi chirurgici, come gli interventi al cuore, oppure nelle emergenze emorragiche del pronto soccorso, per i pazienti in terapia intensiva, o ancora per la produzione di molti farmaci salvavita, come i fattori della coagulazione e le Immunoglobuline.



La donazione di Plasma e Sangue continua anche domenica 8 aprile e domenica 22 aprile presso il Servizio Trasfusionale di Massa, ospedale Apuane dalle ore 08 alle ore 12.



Un mese dunque molto impegnativo per la donazione, considerando che questa Provincia, da sempre, si distingue sia per la generosità dei cittadini nel donare, avendo un indice di donazione fra i più alti in Toscana, che per l'impegno delle Associazioni di Volontariato nella promozione della donazione.