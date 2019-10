No discarica: `Un teatrino di accuse per non cambiare nulla`

Montignoso - La storia della discarica di Cava Fornace, a Montignoso, ha dell'incredibile: per la sua chiusura nel corso degli anni si sono pronunciati diversi organi politici, anche il consiglio regionale toscano. Ma ogni mese che passa sembra un po' più chiaro che quel sito, nonostante le molte ombre che ne hanno caratterizzato la conversione in discarica per rifiuti anche pericolosi, sia destinato a far parlare di sé ancora per molto. Recentemente sulla questione è intervenuta l'assessora regionale Federica Fratoni che con qualche battuta è riuscita a sottolineare l'impossibilità della chiusura della cava, scatenando la reazione del comitato che da anni contesta l'ubicazione del "dente" pieno di amianto di Montignoso: a ridosso del Lago di Porta.



"E' assolutamente inaccettabile che lo scambio di battute tra il capogruppo di Forza Italia Marchetti e l’assessore del Pd Fratoni possa raggiungere un tale livello di farsa - scrive il comitato - ed essere tranquillamente presentato sui canali di informazione come la realtà dei fatti. L’assessora Fratoni dichiara che ‘’il progetto di innalzamento delle arginature e` stato autorizzato dalle Province di Massa Carrara e di Lucca e quella autorizzazione, vigente e rispettosa della legge, non e` superabile se non interviene una inadempienza del gestore” ma non è così’. La regione ha pieni poteri per intervenire, rafforzati dal fatto che le “inadempienze” di questi anni, regolarmente documentate da ARPAT (organo riconosciuto dalla Regione per i controlli), sono gravissime per i rischi che corrono la salute dei cittadini e l’ambiente, la stessa ARPAT dichiara nell’ultimo rapporto “la conclamata e costante presenza di composti organoalogenati nei piezometri di controllo della falda siti nell’area di proprietà della Programma Ambiente Apuane “ e invitando la Regione Toscana , Province e Comuni ad avviare verifica e bonifica dei pozzi".



"La sciagurata autorizzazione rilasciata a suo tempo dalle province, prima che la gestione rifiuti passasse alla Regione, prevede 3 fasi di coltivazione ed al momento solo una, quella fino a quota 43 m, è stata autorizzata e chiarezza è stata fatta dalla Regione Toscana ad una risposta ufficiale in Senato nella interrogazione 3-00462 dove si legge “La Regione Toscana ha, inoltre, evidenziato che l’esercizio è invece autorizzato solo per la fase 1, ossia , coltivazione fino a quota +43m sopra il livello del mare , per una volumetria stimabile in 750.000 m3 e una durata temporale di 6 anni” (anche questa scaduta nel 2018). Per quanto riguarda poi le inadempienze del gestore basta guardare i rapporti Arpat, spinti con forza dall’attività del comitato, anche solo degli ultimi 6 anni per trovarne di tutti i colori: dal mancato rispetto delle prescrizioni sull’Amianto sistematicamente eluse dal 2013 ad oggi, ai progressivi livelli di inquinamento delle falde acquifere rilevate dai piezometri, alle sanzioni elevate all’azienda per il mancato smaltimento corretto del percolato, tali dati avrebbero dovuto portare ad una immediata sospensione dell’attività e non il contrario".



"Ancor più agghiaccianti sono le parole di Marchetti che ha accolto positivamente “la chiarezza dei contenuti della risposta”, inaspettata per “come, invece, la vicenda viene descritta dai comitati e dagli abitanti”. L’evidente incompetenza nel merito della questione e la superficialità con cui ci si riferisce alle posizioni dei cittadini dimostrano l’inadeguatezza di una classe politica lontana dai reali bisogni della popolazione e la volontà di tenere in piedi un teatrino di accuse, scuse e promesse che portano al solo risultato di non far cambiare nulla".



"Dopo una prima affollatissima assemblea cittadina tenutasi presso la contrada la Cervia la scorsa settimana, il Comitato annuncia un secondo appuntamento di discussione pubblica per decidere ulteriori iniziative, questa volta a Montignoso, giovedì 17 ottobre".