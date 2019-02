Commissari regionali in sopralluogo, il presidente Giannarelli: «Doveva essere chiusa da tempo». Lenzetti (M5s): «Cosa si aspetta a fare la valutazione d’impatto ambientale?»

Montignoso - La commissione d’inchiesta per le discariche e per il ciclo dei rifiuti in Toscana approda, dopo il sopralluogo al Cermec (di cui parliamo in altro articolo), a Montignoso, alla discarica di Cava Fornace. Ad accoglierla c’erano decine di manifestanti dell’associazione ecologista Grig, di Italia Nostra, della Casa Rossa e ovviamente del comitato anti discarica. Il benvenuto, se così si può chiamare, è stato organizzato dai manifestanti per sottolineare ai membri della commissione, attualmente presieduta da Giacomo Giannarelli (M5s), che nel dibattito in corso per stabilire il futuro della discarica non si possono dimenticare le loro voci. Voci dissidenti che non hanno mai visto proprio di buon occhio la presenza di quel "dente cariato" vicino casa che da anni accoglie al suo interno materiali tanto diversi quanto discussi. Materiali che sono terreno fertile di scontro fra cittadini e istituzioni. E al primo posto di questi materiali c’è l’amianto.



Il sopralluogo

«Tutto l’amianto è coperto da più di anno. Le normative impongono la copertura giornaliera. Ma al momento in discarica entra solo terra.Terra proveniente da attività di bonifiche e da scarti». Ad aggiornare i presenti sullo stato della discarica è il responsabile tecnico di Programma Ambiente Gianpaolo Nadalini. È lui a rassicurare della funzionalità dell’intero impianto. Ad ascoltarlo ci sono diversi esponenti politici: il sindaco di Montignoso Gianni Lorenzetti, il consigliere regionale Giacomo Bugliani (Pd), il consigliere comunale Paolo Lenzetti (M5s), il presidente della commissione comunale per la discarica Andrea Cella (Lega). Il deputato Riccardo Ricciardi (M5s) ha portato la propria solidarietà ai manifestanti ma non ha partecipato alla visita.



E dell’amianto ha trattato anche l’intervento del sindaco di Montignoso Gianni Lorenzetti, rivolto al presidente della commissione d’inchiesta di Giannarelli: «Il mio compito è quello di tutelare l’incolumità dei cittadini di Montignoso – ha detto Lorenzetti – e ci preme sapere del trattamento del sito post mortem. Ma nel frattempo circa 20 residenti chiedono di stoccare l’amianto, visto che il Comune ha aderito al progetto Amianto free. Colgo quindi l’occasione per chiedere in Regione che cosa intendete fare».



Cosa si aspetta a fare la Valutazione di impatto ambientale?

A chiederlo il consigliere comunale Paolo Lenzetti del Movimento 5 Stelle. Le risposte ottenute però sono alquanto prive di solidità. «Questa discarica è stata considerata dall’Università di Pisa. Non lo nego - ha detto il responsabile del sito - ma dall’altra parte ci sono enti pubblici, due province, l’Arpa e la Regione che lo hanno considerato “non” non idoneo. E le autorizzazioni ce le rilasciano loro».



Il presidente di Programma Ambiente: sono sereno

«Da quando la nuova governance della società di gestione è operativa, ovvero ormai da tre anni – ha sottolineato Enrico Giardi – noi per primi abbiamo voluto tenere un comportamento di totale trasparenza e di dialogo costruttivo con il territorio, dalle istituzioni a tutte le forme di rappresentanza popolare. Le porte della discarica di Montignoso sono aperte e lo abbiamo dimostrato in molte occasioni non solo oggi, invitando a partecipare alla visita della commissione regionale d’inchiesta, oltre naturalmente alle istituzioni locali, anche i rappresentanti dei comitati nonché gli organi di informazione».



Al termine del sopralluogo

«Questa discarica da tempo doveva essere chiusa - ha detto il consigliere regionale Giacomo Giannarelli - Il Consiglio regionale ha approvato una specifica mozione in questo senso e anche i comuni di Montignoso, Seravezza, Pietrasanta e Forte dei Marmi hanno approvato atti di indirizzo che vanno nella stessa direzione. Il problema nasce dal fatto che ancora la Regione Toscana non ha approvato alcun piano sull'amianto, contravvenendo a precise indicazioni nazionali. Questo piano dovrà indicare siti e tecnologie per lo smaltimento. Questa discarica è stata giudicata non idonea a questo fine. Stiamo ancora aspettando dall'assessore Fratoni una nota di attuazione sulla mozione approvata dal Consiglio – ha aggiunto Giannarelli – con le motivazioni che impediscono la chiusura di Cava Fornace. Eventuali problemi o penali siano scritti nero su bianco, sarà poi compito della politica affrontarli».