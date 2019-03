Cava Fornace, il Consiglio unanime: più tutele in attesa della chiusura

Il sindaco Lorenzetti: «Un primo passo verso la soluzione. Lavoro sinergico tra capigruppo e amministrazione»

Montignoso - Ieri sera, venerdì, battezzata la “giornata mondiale del clima”, in tutto il mondo si sono svolte manifestazioni per chiedere ai potenti del Pianeta di agire ora per contrastare i cambiamenti climatici. Anche Montignoso ha fatto la sua parte approvando all’unanimità un documento per avviare la procedura di richiesta alla Regione Toscana di un riesame e revisione dell’Aia (autorizzazione integrata ambientale) e l’avvio di una verifica ambientale postuma (Via ex post), in attesa di una prossima chiusura definitiva della Cava.



Per una volta il Sindaco e la sua Giunta hanno lasciato da parte screzi, malintesi e colori politici per poter arrivare ad un primo comune accordo che viaggia verso una soluzione. “Abbiamo sempre fatto la nostra parte. Non nascondiamo di aver avuto delle difficoltà, ma prima di agire e prendere provvedimenti siamo stati ben attenti a non incappare in problemi ancora maggiori – ha dichiarato il Sindaco Gianni Lorenzetti dopo l’approvazione del documento – Non è stato facile. Questo è il risultato di un lavoro sinergico tra capigruppo e amministrazione. Un primo passo verso la soluzione”. “Ci siamo confrontati e scontrati, ma alla fine siamo riusciti a stilare un documento con intenzioni comuni. Questo significa che se la politica è fatta bene serve a qualcosa, dimostra il nostro attaccamento al territorio, ai cittadini, alla loro salute e al loro futuro – ha detto Andrea Cella, consigliere comunale e presidente della Commissione Controllo – Il vero problema passa a Firenze”.



“Da anni siamo impegnati come gruppo sul tema discarica. Abbiamo sempre ritenuto la discarica un problema per questo territorio, e ci siamo attivati per portare la discussione su tavoli diversi, da quelli locali, cercando di coinvolgere i comuni limitrofi, a quello regionale che ha portato alle mozioni votate in consiglio regionale per la chiusura del sito, in Parlamento – ha dichiarato durante il consiglio comunale il consigliere Lenzetti - Se questo comune si è espresso per una chiusura del sito è sicuramente grazie al nostro impegno sempre proattivo assieme a quello della minoranza tutta”.