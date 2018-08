«Raffica di reati: il Cinquale come il ´Far West´»

Il consigliere comunale della Lega Andrea Cella: «L'amministrazione comunale è assente»

Montignoso - "Una raffica di reati da far impallidire Billy the Kid: un vero e proprio far west in atto questa estate nella frazione di Cinquale, a Montignoso". E' Andrea Cella, consigliere comunale Lega Montignoso, a evidenziare la situazione di degrado e insicurezza che stanno vivendo cittadini e turisti della frazione a mare del comune.



Cella spiega: "Ricevo segnalazioni quotidiane da cittadini, turisti, commercianti ed operatori turistici esasperati da quanto sta succedendo: risse, schiamazzi, degrado nei parchi pubblici e durante la notte, mancanza assoluta di un servizio di sicurezza che tuteli la convivenza civile tra giovani che vogliono divertirsi e famiglie in cerca di relax. La situazione è davvero al limite e l'amministrazione montignosina è al corrente delle problematiche da anni, nonostante ciò è immobile. Nessuna iniziativa, nemmeno coinvolgendo gli operatori di settore, per far convivere le diverse anime del turismo estivo nel rispetto della civiltà. Di conseguenza, inciviltà e degrado dilagano arrivando quest'anno a picchi indecenti: è cronaca dei giorni scorsi le risse avvenute in una piazza principale della frazione e nel viale a mare in cui alcuni ragazzi sono finiti all'ospedale con lesioni molto gravi, mentre basta fare due passi lungo via della libertà nelle ore notturne di questi giorni per accorgersi che giovani in evidente stato di alterazione urlano e danneggiano il bene comune e le proprietà private. Addirittura non si impiega nemmeno un addetto per la rimozione delle transenne della Ztl serale, rischiando tristi epiloghi come quello di sabato notte scorso in cui un'auto ha investito una giovane, per fortuna con nessuna conseguenza grave. Ma tale episodio è l'ennesimo campanello d'allarme che testimonia l'assenza totale di amministrazione. La soluzione sarebbe semplice e auspicata da molti: un tavolo di coordinamento tra proprietari dei locali, operatori turistici, albergatori, amministrazione comunale e forze dell'ordine, da fare già a settembre per pianificare una stagione estiva che possa coniugare divertimento, eventi ma con decoro e rispetto delle esigenze di turisti e residenti. Una proposta già sul tavolo del Sindaco anche l'anno scorso, ma mai sviluppata. Ormai l'estate 2018 sta volgendo al termine, chiedo controlli urgenti in questi ultimi giorni per evitare il peggio e una pianificazione seria in vista del prossimo anno; il far west del Cinquale non può essere riproposto anche nel 2019".