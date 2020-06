«Possibile che un privato inglobi parte dell´alveo di un torrente realizzando un bel terrapieno?»

Montignoso - "È possibile che un privato cittadino inglobi nelle sue proprietà parte dell'alveo di un torrente realizzando un bel terrapieno? Forse – qualcuno penserà – nei decenni passati, quando ancora non era sviluppata una grande sensibilità rispetto al tema del rischio idrogeologico e della tutela ambientale. Invece no, il fatto risale a circa tre anni fa, il luogo è Via Aurelia a Montignoso e il torrente incriminato è il Tomba". A porre la questione è Manuela Aiazzi di Fratelli D'Italia.



"L'intervento ha peraltro sottratto all'uso pubblico le scalette che permettevano di scendere dalla strada statale nell'alveo. Quella del cittadino può certamente essere stata una svista, ma ci domandiamo: come è possibile che il Consorzio di Bonifica che periodicamente pulisce il letto del corso d'acqua non abbia segnalato il fatto agli uffici comunali? E per quale ragione? Viceversa, se vigili urbani e ufficio ambiente del comune di Montignoso ne sono stati edotti, sono intervenuti? Sembra quasi che i nostri amministratori pensino che le regole, in fin dei conti, non valgano poi per tutti e non è certo la prima volta che i partiti della sinistra montignosina ce ne danno prova".



Fratelli d'Italia chiede che si intervenga quanto prima per ripristinare la legalità e garantire regolare pulizia, libero accesso e cura pubblica del torrente".