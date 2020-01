«Corruzione si combatte con trasparenza di atti e azioni. Serve pubblicità immediata»

Montignoso - Riceviamo e pubblichiamo, a proposito del consiglio comunale del 28 gennaio a Montignoso, con gli obiettivi strategici del procedimento di formazione del PTPCT (Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza) all'Ordine del Giorno, il seguente comunicato da parte del consigliere Paolo Lenzetti:



"La corruzione in Italia risulta molto diffusa e radicata. Secondo il presidente della Corte dei Conti tale fenomeno nel nostro Paese "ha natura sistemica, si annida in tutte le pieghe della pubblica amministrazione e contribuisce a pregiudicare l’economia della Nazione". Riteniamo che ogni misura atta a sradicare questo fenomeno sia sicuramente positiva e da promuovere.



Le strategie di gestione del rischio corruttivo devono essere definite e stringenti, con controlli ferrei e interventi mirati e strutturali. Applaudiamo al procuratore della corte dei conti con la previsione che, anche per tutti i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privata, venga richiesta l'informativa antimafia e, qualora la stessa risulti interdittiva, venga negato quanto richiesto. Dobbiamo evitare, quanto accaduto in passato, qualche anno fa, che una azienda operante anche in loco, il gestore della discarica di ex cava Fornace, sia stata colpita da interdittiva antimafia, con silenzio assordante di molti, troppi, in primis dalla allora giunta montignosina.



Avremmo preferito approfondire prima in commissione dati importanti su quanto accade sul nostro territorio. Vorremmo sapere quanti e quali sono gli immobili sequestrati, gli immobili oggetto di ordinanza di demolizione, che pare a Montignoso non sia mai stato abbattuto uno e tanto meno acquisiti al patrimonio comunale, come prevede la normativa.



La corruzione si combatte soprattutto con la trasparenza di atti e azioni. Fondamentale usare i canali di informazione ufficiali per rendere pubblici i documenti che interessano la comunità. La pubblicità deve essere immediata, non dopo settimane.



In consiglio comunale Lenzetti ha proposto un emendamento perché sia stabilita una rendicontazione trimestrale o quadrimestrale da parte del responsabile della prevenzione della corruzione in consiglio comunale e in commissione sulle attività svolte, sui controlli. L'emendamento è stato respinto dalla maggioranza, con astensione di Montignoso Democratica e unico voto a sostegno quello del consigliere Cella. L'aver bocciato questo emendamento la dice lunga sulla volontà di essere trasparenti. Il prossimo anno probabilmente il consiglio comunale si ritroverà per obbligo di legge ad approvare un piano senza averlo mai rendiconto e reso trasparente".