Tari, esenzioni per le famiglie in difficoltà. Montignoso guarda al sociale

Montignoso - «Nuova iniziativa a sostegno di chi ha più bisogno, previste esenzioni e riduzioni sulla base della condizione economica» è il commento dell'Assessore Giorgia Podestà in vista della scadenza del bando per le agevolazioni fiscali sulla tassa rifiuti Tari fissata al prossimo 18 Luglio 2019.



«Questo bando rappresenta un'opportunità per i soggetti più deboli e in situazioni di difficoltà economica e sociale residenti nel nostro Comune – continua Podestà – in sintesi è prevista un'esenzione totale per i nuclei con Indicatore della situazione economica equivalente fino a 3.000 euro e una riduzione del cinquanta per cento per i nuclei con ISEE da 3.001 a 6.000 euro. Possono inoltre presentare la domanda i nuclei familiari che, pur avendo un indicatore superiore al limite fissato, si siano trovati nell'anno in corso in situazione di disoccupazione o iscrizione alle liste di mobilità. Questo ovviamente per riuscire ad allargare il più possibile la possibilità di partecipazione ai cittadini».



Le domande dovranno essere consegnate, esclusivamente presso l'Ufficio Protocollo Villa Schiff – Giorgini, Via Fondaccio 11 tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 12.00, Martedì e Giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00. Il bando è scaricabile dal sito web del Comune di Montignoso o ritirabile presso l'Ufficio Politiche Sociali e per la Casa telefono 0585 8271203.