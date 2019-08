Venerdì all´Arena della Versilia arriva Loredana Berté

Montignoso - Dopo la pubblicazione del suo ultimo album di inediti e un fitto calendario di appuntamenti instore nelle principali città italiane, Loredana Berté sarà ancora in tour con “LiBerté Summer Tour 2019”, e arriverà venerdì 16 agosto in provincia di Massa-Carrara, e in particolare all'Arena della Versilia del Cinquale. Una tournée in cui la cantante si esibirà con i suoi storici successi e con gli inediti contenuti in “LiBerté”, pubblicato lo scorso 28 settembre.



“LiBerté” è il sedicesimo disco della cantante calabrese e viene pubblicato dopo 13 anni dall’ultimo album di inediti e a due anni da “Amici non ne ho…ma amiche sì”, uscito nel 2016. Il nuovo progetto discografico è stato annunciato sui social dalla stessa Berté insieme alla copertina e alla tracklist ed è stato anticipato dai singoli Babilonia e Maledetto Luna Park. La produzione dell’album è di Luca Chiaravalli, ma alla sua realizzazione hanno partecipato anche altri grandi nomi della musica italiana come Federica Abbate, Maurizio Piccoli, Gaetano Guerrieri, Fabio Ilacqua e Ivano Fossati.



Radio Bruno e’ la radio mediapartner del Festival



inizio spettacolo 21:30



apertura cancelli 18.30 per gli eventi con posto in piedi / 20.00 per eventi con posto a sedere



Prevendite attive sul circuito Ticketone e nei punti prevendita in Toscana punti vendita Mediaword e Coop



